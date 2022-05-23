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Цены на бензин в США побили очередной рекорд
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Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,596 доллара за один галлон, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Средняя стоимость галлона бензина марки Regular поднялась до 4,596 доллара. Самые высокие цены по стране остаются в штате Калифорния, передает ТАСС.
Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на 1,19 доллара (1,08%), до 111,47 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.
Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.
Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
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Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию
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Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.
Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.
Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует
за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».
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В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Москва закрыла въезд в Россию для актера Моргана Фримана
Известный американский актер Морган Фриман попал в российский «стоп-лист», теперь ему пожизненном запрещено въезжать на территорию страны, сообщили в МИД России.
«Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Также в этом списке оказался кинопродюсер и генеральный директор анимационной студии «Dreamworks Animation» Джеффри Катценберг. Отмечается, что в список не внесли американского актера Арнольда Шверцнеггера, который в марте записал видеообращение, где он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию
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Американист указал на «грандиозную провокацию» Байдена в отношении Китая
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«Заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня.
«Реакцию Китая можно видеть уже сейчас – они ведут учения в Южно-Китайском море с моделированием того, как высаживать десант на Тайвань», – рассказал Дудаков. «Учения проходят ровно в тот момент, когда Байден в Японии делает заявления о готовности поддерживать оборону Тайваня», – добавил он.
«И чем дольше Америка будет продолжать накачивать Тайвань оружием, пытаясь там реализовать стратегию «дикобраза», обозначенную еще в эпоху Трампа, тем более вероятен украинский сценарий развития событий в этом регионе», – отметил политолог.
«Поэтому Китай будет все жестче и жестче выступать, и это логично. Заявления американского президента могут послужить грандиозной провокацией, которая вынудит Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны проамериканского режима», – резюмировал он.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт
Новый пакет американской помощи Украине должен «оказать влияние» на открытие Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.
По версии Макконнелла, «украинцы пытаются перейти в наступление». Он заявил, что новый «пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт». Сенатор заявил, что «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии
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«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.
«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.
«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.
«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.
«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.
«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.
«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.
«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Пентагон открестился от планов «уничтожения Черноморского флота»
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявления украинской стороны о том, что в США якобы «готовят план уничтожения Черноморского флота».
О подобных планах, которые якобы имеются у Вашингтона, заявил в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также Геращенко заявил, что США обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби, услышав соответствующий вопрос на брифинге, попросил журналистов: «Повторите еще раз». После он ответил: «Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», – передает ТАСС.
Кирби также заявил, что «главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, – это огневые средства поражения большой дальности». Он сообщил, что США «содействуют им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности». Однако США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, поскольку «эскалация, разумеется, не пошла бы во благо народу Украины, региону», а также интересам Вашингтона и «российскому народу», заявил Кирби. Он заверил, что США «отслеживают обстановку и имеющиеся угрозы, четко памятуя об управлении эскалацией».
Однако, составляя новые пакеты военной помощи, США прежде всего учитывают потребности ВСУ, задают Киеву вопрос о том, что ему необходимо в первую очередь, сказал Кирби. США хотят обеспечить ВСУ преимущество «на поле боя» и вследствие этого усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона.
Ранее Кирби подтверждал, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников. Белый дом заявля, что глава американского государства Джо Байден недоволен утечками информации, после которых СМИ заявили, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва». По мнению Байдена, утечки «преувеличивают роль» США, «отражают ее неверно».
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.
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Посольство США на Украине пририсовало Байдена на картину Репина «Запорожцы»
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсетях картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой изобразило президента США Джо Байдена.
Посольство пояснило в Twitter, что публикует «художественную визуализацию» главы государства, «подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины».
Напомним, Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
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Блинкен захотел посвятить Путину песню
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Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на то, что власти США не собираются налаживать отношения с Россией.
Блинкен выступил перед выпускниками Джорджтаунского университета. Он отметил, что «у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт». Однако, как пошутил Блинкен, аппарат госсекретаря «не позволил» ему «принести гитару» и посвятить песню Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони указывал, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России переговоры по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол». Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.
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Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
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МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию. В список попала, в том числе, вице-президент США Камала Харрис.
«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.
На сайте приводится список из почти 1 тыс. человек, в том числе политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, которые находятся в российском «стоп-листе» еще с 15 марта: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.
«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», – отмечается в заявлении.
Также в МИД России подчеркнули, что «российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список», – отметили в министерстве.
Ранее в МИД России объявили о введении санкций против супруги премьера Канады Джастина Трюдо. В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин «Джо» Пол.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий
Минторг США заявил, что авиакомпания «Россия» нарушила экспортные ограничения, введенные против российского государства, в связи с чем лишена экспортных привилегий.
Американское ведомство издало приказ об отказе авиакомпании «в экспортных привилегиях в связи с продолжающимися нарушениями мер экспортного контроля против» России. Указывается, что решение вводится на 180 дней, но «может быть продлено», передает РИА «Новости».
Замглавы ведомства Алан Эстевес заявил, что США и их союзники хотят «лишить Россию возможности приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии». Решение минторга США, по его словам, «способствуют соблюдению данных ограничений».
Министерство назвало свое решение «убедительным сигналом правительству» России «о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон».
В четверг Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».
Американскую компанию поймали на одновременной работе на Ростех и Пентагон
Консалтинговая компания McKinsey, работая с Пентагоном, одновременно сотрудничала с российской госкорпорацией Ростех, сообщают СМИ.
NBC со ссылкой на собственное расследование сообщил, что компания выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и разведки США. При этом McKinsey не указывала, что возможен конфликт интересов из-за ее работы с Ростехом, передает РИА «Новости».
Представитель компании Нил Грейс заверил, что она «соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов». Он пояснил, что McKinsey, работая на Вашингтон, использует «отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями», если требуется. Грейс заверил, что работа на подразделения Ростеха не была связана с вооружениями, а «касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов».
Экс-сотрудник разведки высокого ранга сообщил NBC, что McKinsey продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Компания заявила, что перестала обслуживать российских клиентов. При этом в Конгрессе США уже ставился вопрос о контрактах McKinsey в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании Китая.
Напомним, Ростех попал в санкционные списки США еще до начала российской специальной военной операции на Украине.
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