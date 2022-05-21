Слуцкий призвал к трибуналу над боевиками «Азова»

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные ради фейков расстреляли мирных жителей в Николаевке в ЛНР
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Слуцкий призвал к трибуналу над боевиками «Азова»
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Член делегации России на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прояснил свою позицию относительно возможности обмена боевиков «Азова» (против них в России возбуждено уголовное дело) на задержанного на Украине политика Виктора Медведчука.
Слуцкий рассказал в Telegram, что он и его коллеги посетили Донецк и встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как подчеркнул Слуцкий по итогам визита, «все цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а военные преступники отданы под суд».
Он отметил, что «на последнем специально хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста», и попросил «не цепляться к вежливым формулировками», «не делать сенсаций на пустом месте». Слуцкий подчеркнул, что его «мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал». В этом он «абсолютно солидарен» с Пушилиным.
«Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть», – добавил он.
Напомним, во время своего визита в Донецк Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука: «В том, что касается обмена – мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев». До этого Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.
Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.
По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
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Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам
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Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.
В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».
На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Зеленский назвал численность украинских войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии.
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Зеленский рассказал о провале украинской авиации
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При попытке добраться до комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибло большое число летчиков, 90% из них не возвращались, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское ТВ показало фрагмент интервью к третьей годовщине инаугурации Зеленского. В нем президент Украины заявил: «Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению». Он пояснил, что летчики пытались привезти украинским боевикам «лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, «многое происходило, что никто официально не мог комментировать». Зеленский сказал, что долететь до «Азовстали» было почти невозможно, так как воздушных коридоров из-за развернутой мощной российской ПВО не было.
Зеленский заявил, что на заводе находились не только боевики нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков украинского нацформирования, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты. 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона. Позднее 36-я бригада морской пехоты ВСУ в Мариуполе подвергла власти Украине критике за то, что обещанные военным вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был.
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Эксперт оценил численность ВСУ по версии Зеленского
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«Зеленский манипулирует цифрами и выдает желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он отреагировал на слова президента Украины о численности украинской армии в 700 тысяч человек.
«Зеленский выдает желаемое за действительное. Его слова о численности украинской армии в 700 тыс. человек – это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона. Но если Зеленский хочет убедить себя в обратном, то не нужно мешать ему», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля – в день начала российской военной спецоперации. На следующий день Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней. Президент также ввел запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На этой неделе Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24».
По мнению эксперта, из слов Зеленского невозможно понять, что именно входит в эти 700 тысяч, идет ли речь о только ВСУ, учитываются ли территориальная оборона, резервисты и иностранные наемники.
«Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет в виду, что украинская власть может поставить в строй 700 тыс. человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием «уже в строю», а на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать, если проанализировать численность украинской группировки в Донецкой области, в Лисичанске и других местах», – отметил Перенджиев.
Он добавил, что цифрами, которые использует Зеленский, легко манипулировать. «Люди, которые находится на линии обороны – это действительность. А другое дело – территориальная оборона и резерв. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – пояснил военный эксперт.
Он уверен, что истинное положение дел говорит о неминуемом разгроме боеспособных подразделений украинских вооруженных сил и нацбатов.
«А проблем с территориальной обороной и резервом уже не будет. Сейчас главное – разгромить более или менее профессиональные боевые структуры, которые находятся на территории Донбасса и частично в Одессе. А когда дело дойдет до резерва и территориальной обороны, то это будет война с «детским садом», – подытожил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.
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В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.
Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.
Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».
По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались. Это одна из решающих причин начала войны на Украине.
«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.
Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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После обстрела ВСУ интерната в ЛНР заживо сгорели 50 человек
Более 50 человек сгорели заживо в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
«Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», – говорится в заявлении МВД.
В конце апреля в Минобороны заявили, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Газета ВЗГЛЯД назвала семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Аксенов сказал, что делать с пленными украинскими националистами
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Пленных украинских националистов следует направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов, предложил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также поздравил российских военнослужащих с полным освобождением «Азовстали».
«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником! Бесславный конец бесславных ублюдков, у которых не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда. По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», – добавил глава Крыма.
Ранее на этой неделе на заседании Госдумы депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. Инициативу Вассермана поддержал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, надо сделать все, чтобы нацистские преступники предстали перед судом.
В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украинские власти призвали не распространять в СМИ кадры сдачи в плен батальона «Азов»
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В украинских пабликах распространяется призыв властей Украины не публиковать видео сдачи в плен батальона «Азов»(против организации возбуждено уголовное дело в России) и ВСУ в Мариуполе, чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России.
Украинские власти просят СМИ не публиковать «пропагандистское видео» нацистов и ВСУ в плен в Мариуполе, чтобы поддержать «героев» и «захистников» города.
В сообщении говорится, что кадры со сдавшимся в плен «Азовом» играют на руку России, и якобы могут вызвать неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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«Волына» с «Азовстали» подтвердил сдачу всех морпехов в плен
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И.о. командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына») подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
«Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты», – представился он на видеозаписи. На вопрос о его позывном ответил: «Волына». Волынский подтвердил, что «вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода «Азовсталь», откуда сдались в плен». Его спросили, все ли вышли с территории завода. Волынский в ответ сказал: «Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет», – передает РИА «Новости».
На вопрос о том, были ли на территории завода иностранцы он ответил, что «в составе подразделений ВСУ есть иностранцы». Однако отметил, что ему неизвестно, были ли среди них высокопоставленные лица, и что никаких иностранных кураторов, которые давали бы какие-то инструкции, он не знает, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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Минобороны показало татуировки сдавшихся на «Азовстали» националистов
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Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
На кадрах, опубликованных ведомством в своем Telegram-канале, российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков. У большинства на телах есть татуировки с фашистскими и сатанинскими символами. Также есть татуировки в виде портрета Гитлера, его цитат, а также фразы «Против всех», «Всех убить».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил пленных украинских националистов направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины
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Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.
«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – заявил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – заявил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.
Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.
Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Жительница Херсона рассказала, как ее завербовала СБУ
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Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за украинской пропаганды, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, рассказала завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина.
«Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот «stoprussianwar». Люди паниковали, потому что было много фейков про российских военных. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую. В городе и области стали слышны взрывы, и я паниковала…» – приводит ее слова РИА «Новости».
Позднее, рассказала Екатерина, она засомневалась в пользе своих действий. По ее словам, знакомые с окраин Херсона регулярно ей сообщали об обстрелах жилых домов и повреждениях, в связи с чем ей стало страшно за жизни друзей и семьи, которые могут в любой момент попасть под обстрел украинских военных.
«Поэтому я решила предать огласке эту историю и хочу попросить, чтобы мирные жители не занимались сбором подобной информации и никуда ее не передавали, и не участвовали в таких действиях», – сказала она.
Екатерина отметила, что сотрудники спецслужб и украинские СМИ с начала специальной операции интенсивно дезинформировали население, рассказывая о якобы жестоком поведении российских военных, грабежах и убийствах, что сеяло панику среди населения в первые дни.
«На самом деле город живет, у нас тихо и спокойно. Вновь открываются кафе и магазины. Я планирую оставаться у меня есть работа. В планах не лезть куда не надо, не собирать информацию и никуда ничего не передавать», – добавила женщина.
Между тем сотрудники российских силовых служб установили личность сотрудника СБУ, который пользовался доверчивостью горожан, включая Екатерину. «Некий Александр оказался сотрудником третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области. Сытник Александр Игоревич 1988 года рождения», – рассказал представитель российских силовых структур.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что жители Украины – мирные люди и родственный для России народ, однако их долго оболванивали, создавая из Украины «анти-Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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СК установил личности отдававших приказы об обстреле Донбасса двоих офицеров ВСУ
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Следственный комитет установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса – в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения.
«В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
«В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры», – добавляется в сообщении.
Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.
Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Британский наемник рассказал о дефиците оружия на Украине
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Иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи, многое приходилось покупать за свой счет, рассказал британский наемник Мэттью Робинсон в интервью Irish Times.
«Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт», – цитирует РИА «Новости» Робинсона.
Согласно газете, многим военнослужащим и «добровольцам» до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.
«Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема», – добавил наемник.
Он также сообщил, что теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.
Ранее западные наемники, участвующие в боях на Украине, рассказали британской The Telegraph о тотальном превосходстве российской армии на полях сражений, плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
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