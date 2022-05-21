«Единая Россия» запустила «Поезд здоровья» в ЛНР

«Единая Россия» запустила проект «Поезд здоровья» в ряде населенных пунктов Луганской народной республики. В течение трех месяцев специально оборудованные автомобили с бригадами врачей будут работать в отдаленных населенных пунктах Донбасса.

Координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность врачей-добровольцев и сам работает в Луганской республиканской больнице, рассказал, что составы бригад определяются с учетом потребностей конкретных территорий.

«Единая Россия» несколько лет реализует проект «Поезд здоровья» в ряде регионов России. В конце марта мы запустили его в пилотном режиме в нескольких населенных пунктах ЛНР – посетили поселок Фрунзе Славяносербского района, город Счастье и Трехизбенку там же в районе. Бригаду сформировали из луганских и российских врачей с учетом острой нехватки определенных специалистов непосредственно на местах. Сами машины оснащены всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, в них есть флюорографы, маммографы, диагностическое оборудование», – приводятся его слова на сайте ЕР.

В течение трех месяцев «Поезд здоровья» будет работать в Красном луче и окрестностях. Бригада врачей-добровольцев из Башкирии – 24 врача и 17 медсестер и фельдшеров – уже приехали в ЛНР. Это специалисты по нескольким направлениям: поликлиническая, кардиологическая, педиатрическая служба и детская стоматология, а также эндокринология – по запросу местных медиков был специально отправлен эндокринолог.

«Специалисты из Башкирии уже не в первый раз приезжают для работы на Донбассе. Здесь побывало уже три группы медиков из Республики, и они готовы и дальше помогать. Также сейчас прибыла еще одна бригада из четырех специалистов из Москвы, Тульской области и Бурятии. Это хирург-онколог, сосудистый хирург, анестезиологи-реаниматологи», – сообщил Хубезов.

Напомним, по инициативе «Единой России» с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригада меняется. Руководит этой работой по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В общей сложности с начала специальной операции более 250 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс. Они работают в медицинских учреждениях народных республик и освобожденных территорий, а также в медцентре «Единой России» в Левобережном районе Мариуполя.