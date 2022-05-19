Помощник президента рассказал, как Россия справится с санкционным давлением

Западные страны предрекали России «разорванную в клочья экономику» и «доллар по 200 рублей», но наша экономика успешно адаптируется к новой реальности, заявил помощник президента России, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максим Орешкин во время федерального Просветительского марафона «Новые горизонты».

«Мы видим, что в настоящее время рубль – самая крепкая национальная валюта в мире в 2022 году, ВВП России в первом квартале вырос на 3,5 %, инфляция начала снижаться, а ситуация с безработицей является управляемой», – приводятся его слова на сайте Российского общества «Знание».

По словам Орешкина, не все санкции Запада наносят ущерб российской экономике.

«Очень важный момент: часть шагов Евросоюза предсказать было сложно по очень простой причине. Ряд шагов они делали, которые для России выгодны, а для Евросоюза плохие. Это череда следствий тех ошибок, которые они совершали в целом в экономической политике в последние годы. Детали рассказывать не буду, а то, не дай бог, эти санкции у нас еще отменят», – отметил он.

Спикер высказал мнение, что восстановление российской экономики начнется после третьего квартала 2022 года, а снижение ВВП будет ниже, чем ранее планировалось, – не более 5%.

«Мы видим, что сейчас на рынке у нас ситуация стабилизировалась. Инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются. Те, кто в марте покупал электронику, я думаю, сожалеют о своих решениях, потому что те же товары зачастую можно купить по более низким ценам. Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15 %. В ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд», – подчеркнул Орешкин.