Глава МВД ДНР: В легендах об «Азове» поставлена точка

Немецкие СМИ объяснили, почему Россия не виновата в росте цен на пшеницу

Цены на пшеницу в мире достигли рекордного уровня, однако дефицит на рынке образовался вовсе не из-за действий России, пишет немецкая газета Die Welt.

«Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены, – это миф», – передает RT текст статьи немецкого издания.

Очевидно, обвинения в том, что Россия намеренно удерживает пшеницу, необоснованны, по крайней мере, в отношении ее собственного экспорта, пишет немецкая газета. Наоборот: в марте страна экспортировала около 1,7 млн тонн – это на 0,6 млн тонн больше, чем в том же месяце прошлого года. В апреле экспорт даже вырос до 2,1 млн тонн. Таким образом, рассуждает автор статьи, Россия получит большую выгоду от повышения цен на пшеницу – точно так же она как страна-экспортер до сих пор получала выгоду от повышения цен на нефть и газ.

Мировые рынки были поражены падением экспорта в начале российской спецоперации в конце февраля, однако это, пишет Die Welt, ссылаясь на выводы Bloomberg, можно объяснить «проблемами финансирования и логистики». При этом как российские трейдеры, так и иностранные компании экспортировали из страны больше, чем раньше, отмечает издание.

Наконец, сельское хозяйство не затронуто санкциями. Кроме того, государство все больше вовлекается в ключевую отрасль, и это с лихвой компенсирует скептическое отношение иностранных инвесторов, констатирует автор публикации.

Как отмечает Die Welt, на ситуацию на рынке повлияли экспортные потери с Украины, «поскольку Россия блокирует порты, через которые до сих пор проходила большая часть экспорта». Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения в блокировке украинских портов, подчеркивая, что перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. «Однако растущий экспорт из России позволяет предположить, что воздействие на мировую торговлю пшеницей является скорее сопутствующим ущербом, чем целью этой [якобы имеющей место] блокады», – добавляет Die Welt.

Кроме того, военные действия неизбежно сказывается на посевной на востоке Украины. Тем не менее, там удалось обработать больше полей, чем опасались в начале марта, признает автор статьи.

По мнению Die Welt, рекордный рост цен на пшеницу связан с запретом на экспорт этого товара из Индии. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос, сообщается в статье.

«Это оправдано только в том случае, если индийское правительство хочет предотвратить голод в своей собственной стране путем прекращения экспорта», – отметил ответственный по вопросам мирового продовольствия протестантского агентства помощи «Хлеб для мира» Франсиско Мари.

Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.

Между тем, под давлением ЕС, Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями.

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