Посол Швеции сообщил МИД России о решении страны вступить в НАТО

Глава дипведомства Швеции в Москве Малена Мард проинформировала первого замглавы МИД РФ Владимира Титова о принятом правительством страны решении о вступлении в НАТО.

Москва отметила, что по инициативе ероевропейских соседей «разрушаются структуры регионального взаимодействия, в том числе Совет государств Балтийского моря и Арктический совет, что еще больше усугубляет ситуацию в этом ранее стабильном районе мира», говорится в сообщении на сайте МИД России.

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Также российская сторона подтвердила свою позицию о том, что «выбор путей обеспечения национальной безопасности является суверенным правом каждого государства, но вместе с тем это не должно создавать угроз безопасности других стран».

«Наша конкретная реакция и возможные ответные меры, включая военно-техническую сторону, будут во многом зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая размещение на шведской территории иностранных военных баз и ударных систем вооружений», – заявили в МИД.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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