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Кадыров рассказал о совершенной ошибке
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Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, если бы «мыслил как сегодня», то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.
«Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил как сегодня и знал бы ситуацию как сегодня – я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность», – сказал Кадыров на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», отвечая на вопрос о своих ошибках и разочарованиях, передает РИА «Новости».
По его словам, тогда не было бы второй военной кампании.
«Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это», – отметил он.
Ранее Рамзан Кадыров объяснил свое активность в соцсетях.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
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Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Эксперт объяснил массовое возвращение в Россию уехавших ранее IT-специалистов
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«Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя соответствующее заявление Минцифры.
Глава Минцифры Максут Шадаев на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал, что около 80 % уехавших из страны после начала спецоперации на Украине российских граждан, значимая часть из которых – IT-специалисты, вернулись после 15 мая на Родину.
«На мой взгляд, возврат российских граждан в Россию обусловлен тем, что они понимают, что в стране есть перспективы. Во-первых, тот пакет решений, который принят уже правительством, и дополнительные меры по поддержке отрасли, которые обсуждаются в Госдуме, в правительстве – невозможно игнорировать. Во-вторых, сейчас огромное окно возможностей, идет перезапуск отрасли. Нам как воздух нужны свои стартапы, у нас масса своих региональных, российских решений, а значит нужны специалисты», – говорит Малькевич.
Он подчеркивает, что в связи с реальным развитием отрасли в России есть перспективы. Поэтому ни о каких «шансах найти себя» на Западе речи быть не может. Конечно, существуют немногочисленные случаи, когда наши специалисты находят себе место в иностранных компаниях, однако сейчас даже самые большие корпорации на Западе переживают не лучшие времена. В пример Малькевич привел обвал акций американских компаний Netflix и Big Tech. Также собеседник напомнил, что американский сервис Twitter, который так и не был куплен предпринимателем Илоном Маском, потерял 20 % стоимости акций только на информации о фейковых аккаунтах.
«Перспектив в России однозначно больше, умные люди это понимают. Они, а это важно, не позволяли себе оскорбительных высказываний антироссийского характера, ничем себя не запятнали», – отмечает член ОП, добавляя, что за границей также нет привычного комфорта и доступного сервиса, который они получали, живя в Москве или Санкт-Петербурге.
Кроме того, эксперт не исключает, что у ряда граждан элементарно начали заканчиваться деньги, жизнь за границей оказалась не такой яркой, как они себе представляли. «Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне. Сейчас у них есть возможность не просто заскочить в последний вагон, а приехать и комфортно разместиться во втором, третьем, четвертом вагонах этого достаточно длинного поезда», – заключил Малькевич.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере. Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IT.
Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине
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«Мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя применение украинскими войсками британской ракеты Brimstone.
Еще несколько дней назад появились сообщения о том, что среди поставляемого на Украину странами НАТО оружия засветилась и английская ракета воздушного базирования MBDA Brimstone. Более того, в украинских соцсетях тиражируется видео, где эти ракеты залпом выпускаются с наземной установки – тентового грузовика вроде «Газели».
Теперь же стало известно, что польские вооруженные силы также заключили соглашение о закупке таких ракет. Предполагается, что ракетами Brimstone будут оснащены специально разрабатываемые Польшей противотанковые бронемашины. Ранее бронемашины (так называемые истребители танков), разрабатываемые в рамках программы Ottokar-Brzoza, планировалось оснастить противотанковыми ракетами израильского производства.
«Brimstone изначально разрабатывалась как противокорабельная ракета, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. – И ее главными целями планировались небольшие объекты вроде катеров. Ракета небольшая, весит менее 50 килограммов, ее БЧ содержит шесть килограммов взрывчатки. Однако для самолетов, находящихся на вооружении армии Украины, сколько бы их там ни осталось, эти ракеты не могут быть быстро адаптированы – а значит, их использование в штатном режиме исключено».
В итоге на данный момент украинские войска начали применять Brimstone с кустарной наземной платформы. Пока нет точной информации, каким образом украинские войска используют ее с наземного носителя, каким образом осуществляется ее программирование и целеуказание.
«Варианты наземного базирования Brimstone прорабатывались, – говорит Храмчихин. – И в частности, в той же Польше их испытывали на шасси БМП-1. Возможно, сейчас на Украине как-то используются именно эти наработки».
Российские военные, принимающие участие в спецоперации на Украине, уже знакомы с этой ракетой. В частности, в ряде анонимных телеграм-каналов публиковались и обнаруженные на Украине обломки этой ракеты, и даже целая, неразорвавшаяся – она оказалась в распоряжении российских сил на территории Запорожской области.
По маркировкам на найденных двигательных отсеках и на целой ракете, время выпуска используемых ВСУ Brimstone – 2001-2004 годы, то есть самые ранние образцы. А значит, в ближайшее время их в любом случае пришлось бы утилизировать. И выходит, что вся западная помощь Украине – это ликвидация устаревших резервов на базах хранения, для которых внезапно нашлось применение. Как заявил 3 мая на телеконференции перед Верховной радой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, планируется отправить на Украину несколько сотен этих ракет.
Хотя Brimstone и использовались в свое время в Ливии и Афганистане, но достоверных данных о достигнутых результатах нет. Насколько опасна может быть эта ракета для российских танков? Теоретически это вполне серьезное оружие. У ракеты есть собственная система наведения, позволяющая работать по принципу «выстрелил – забыл» и поражать движущиеся цели. Однако эксперт полагает, что и переоценивать возможности данного вида вооружений не стоит.
«Система наведения ракеты радиолокационная, рассчитанная на радиоконтрастные цели – соответственно, в открытом море ее использование может оказаться максимально эффективным. Но против наземных целей она наверняка уже не так хороша, и именно этим можно объяснить то, что ракета найдена в целом виде, – говорит Храмчихин. – Да и мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка».
Остается добавить, что ракеты, скорее всего, были поставлены из запасов британской армии, а значит, их количество относительно невелико. Таким образом, вряд ли они смогут оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Украине.
СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
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Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.
«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.
Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».
Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
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Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
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Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.
Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.
Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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В Госдуме предложили новый государственный флаг России
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы, повсеместно запрещаемое в западных странах, новым государственным флагом России. По его мнению, это стало бы символом возрождающейся супердержавы.
«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», – приводит его слова РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.
Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами.
Святой символ Великой Отечественной – красные знамена воинских частей и соединений – очень часто оказывался во время войны в большой опасности. Берегли и спасали его зачастую вовсе не кадровые военные, а обычные граждане СССР, в том числе с риском для жизни. Газета ВЗГЛЯД, проанализировав архивные документы Минобороны, писала о том, как это происходило.
Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом
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Выступая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.
Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».
Подоляка подчеркнул, что «виртуальная реальность позволяет переформатировать кого угодно». «С другой стороны, это позволяет нам, когда мы там будем – а мы там будем обязательно, мы там все решим – быстро переформатировать этих людей в другом направлении», – считает он.
Во вторник одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге и Сочи стартовал просветительский марафон «Новые горизонты», который организован обновленным обществом «Знание».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Минобороны показало кадры уничтожения пытающейся контратаковать бронетехники ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск.
Так, было уничтожено 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери противника составили около 100 бойцов.
По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами. Войска Украины были вынуждены бежать.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
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В Бундестаге согласовали наказание экс-канцлера ФРГ Шредера за дружбу с Россией
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Правящая коалиция в Бундестаге договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шредера, отказавшегося оставить должности в российских госконцернах после начала спецоперации на Украине.
В качестве наказания за «близость к российскому руководству» экс-канцлера ФРГ лишат офиса и сотрудников в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на газеты Bild и Der Spiegel.
Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.
Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.
Обеспечение бывших глав федеральных правительств «в будущем больше не будет полагаться по статусу», а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в Бундестаге.
Отмечается, что Шредер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства. Сотрудники Шредера после принятия решения будут выполнять «другие задачи» за пределами офиса экс-канцлера.
Bild указывает, что договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.
Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.
В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2».
29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти (первый случай, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании).
После начала российской спецоперации на Украине Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России, констатировал он. По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».
Напомним также, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале заявил, что потребители в Германии должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле.
Патрушев: Спецоперация сорвала планы Запада взять под контроль Россию
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Напряженность в мире возросла из-за развала глобальной архитектуры безопасности, начатого Западом, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.
Он констатировал, что сейчас обстановка в мире является непростой и характеризуется «беспрецедентным геополитическим кризисом». «Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире», – указал Патрушев, сообщает ТАСС.
Также он добавил, что «в конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств».
«Специальная военная операция сорвала эти замыслы», – подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ России пояснил, что Москва была вынуждена «превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны: На «Азовстали» сдались в плен 959 украинских боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», – говорится в сообщении.
«Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники», – говорится в сообщении.
По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
«В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена наведенная подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа», – сообщили в военном ведомстве.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой народной республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой народной республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России
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В ближайшее время МВФ не собирается озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России, заявила первый замглавы фонда Гита Гопинат.
Гопинат сообщила, что в МВФ «обсуждают любую стратегию», которая повлечет «последствия для всей международной монетарной системы». Фонд намерен «внимательно изучать» этот вопрос, но пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Само издание считает, что конфискация обернется крахом международной системы политической экономии. Указывается, что одна только заморозка средств уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с западными странами.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.