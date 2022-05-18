Кадыров: Спецоперация на Украине выполняется на 100%

Спецоперация на Украине идет по плану, выполняется на 100%, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки..., но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее в Минобороны России опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, в Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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