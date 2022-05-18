Эксперты рассказали об импортозамещении алкоголя

Активное импортозамещение позволит отечественным виноделам увеличить объемы производимой продукции, через 5-10 лет российские вина смогут полностью удовлетворить потребительский спрос в стране и составят серьезную конкуренцию европейским, считает совладелец сети ресторанов Ginza Project Марк Лапин.

«Будет происходить активное импортозамещение, в частности, алкогольной продукции. Я уверен, в ближайшие несколько лет винная продукция России сделает прыжок вперед по сравнению с тем, что было. Есть очень хорошие, крупные игроки на рынке винной продукции, я думаю, у них получится оказаться близко и даже превзойти свои аналоги из Европы и других стран. В дальнейшем они смогут полностью удовлетворять потребности отечественного рынка, но на это потребуется от пяти до десяти лет. Те компании, которые на российском рынке уже есть могут составить достаточно серьезную конкуренцию, некоторым видам вин из Европы», – приводит его слова ТАСС. Такое мнение эксперт высказал на просветительском марафоне «Новые горизонты» в Петербурге.

По мнению директора по маркетингу и рекламе сети ресторанов italy&co Антона Донцова, перестроиться будет действительно непросто, и дело не только в сырье, необходимо выстроить новую логистику с поставщиками, но на это переориентирование уйдет не больше года-двух.

«Я уверен, что появятся маленькие производства, которые смогут поставлять нам алкоголь. Бизнесу также необходимо наладить взаимодействие с отечественными виноделами. В течение года, я считаю, все нормализуется с точки зрения обновления бизнеса. Это не барьер, а реальная возможность посмотреть на свой бизнес по-другому. Уверен, что найдутся виноделы, которые смогут делать качественный продукт из нашего сырья, не пытаться повторить за кем-то, а просто делать свой продукт качественно», – сообщил он.

«Сейчас очень много фермерской продукции появилось, и отмечу, не хуже импортной. За последние месяцы мы привлекли 40% новых фермеров, они поставляют в основном сыры, колбасы. Импортозамещение у нас практикуется уже давно, просто усилили эти позиции не только с точки зрения поиска, но и с точки зрения увеличения объема производств, поскольку стали больше покупать, поставщикам необходимо в большем количестве производить продукцию. С точки зрения культуры эти взаимоотношения тоже важно выстраивать через партнерство», – отметил Донцов.

Ранее Мариинский ликеро-водочный завод в Кемеровской области осенью запустит первое в регионе производство коньяка, ежегодно планируется выпускать от 40 тыс. литров алкогольного напитка под брендом «Ардели».

Отметим, что США из-за событий на Украине приняли решение ввести запрет на импорт водки из России.