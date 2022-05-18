Пентагон не счел нужным наказывать военных США за убийство мирных жителей

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему в США не наказывают американских военных за жертвы среди мирных жителей в результате ракетных ударов.

Кирби пришлось давать пояснения в связи с отчетом о расследовании удара США в Сирии, в результате которого в 2019 году погибли мирные жители. Его спросили, почему после таких инцидентов никого не наказывают, передает РИА «Новости».

По словам Кирби, «не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями». Как заявили в Пентагоне, «командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил» террористической организации «Исламское государство*» на основе «имеющейся информации».

Кирби отметил, что для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в Пентагоне уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. При этом Кирби заявил: «Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся». «Что касается ответственности – это война, это бой», – сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ответственность была бы в том случае, если бы оказалось доказанным нарушение закона войны американцами, Вашингтон серьезно к этому относится «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», – сказал он.

В документе, который опубликован по итогам рассмотрения жертв среди мирного населения в Багузе в Сирии 18 марта 2019 года, говорится, что американское командование «получило многократные подтверждения, что в районе удара нет гражданских лиц», была дана команда на воздушный удар. «Без ведома командующего сухопутными войсками, гражданские лица находились в радиусе действия удара», – говорится в опубликованном Пентагоном документе.

Напомним, по сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.

А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».