В ОП осудили решение бюро ОБСЕ о недопуске российской делегации

Решение бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отказать в участии делегации ОП России в заседании председатель Комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко назвал русофобским.

Рыбальченко смог выступить на втором дополнительном совещании в области человеческого измерения на площадке ОБСЕ. Он жестко осудил решение БДИПЧ, подчеркнув, что для формирования объективного взгляда на текущие геополитические события необходимо участие в подобных дискуссиях представителей гражданского общества России. Он призвал организаторов совещания разобраться с тем, что аккредитацию российской делегации аннулировали в последний момент, несмотря на то что ранее она была официально одобрена, сообщили в Telegram-канале ОП.

Представитель ОП раскритиковал русофобские шаги действующего польского председательства ОБСЕ, призвав участников мероприятия дать этому вопиющему инциденту принципиальную оценку.

В своем выступлении член ОП также подчеркнул, что российские общественники с самого начала конфликта на Украине – с 2013 года - занимаются гуманитарной поддержкой беженцев и сбором информации о фактах нарушения прав человека в этой стране. Все эти документы Рыбальченко во время своего выступления предложил передать БДИПЧ и приобщить к итоговым документам совещания.

«Действующее польское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно сбросило маски, опубликовав в своих социальных сетях так называемые причины отзыва регистрации представителей ОП РФ для участия в совещании ОБСЕ», – заявили в Telegram-канале ОП.

В ОП заявили, что «польское Председательство не смогло найти ничего лучше, чем объяснить это тем, что к совещаниям не допускаются «лица или организации, которые прибегают к насилию либо публично оправдывают терроризм или применение насилия». На этом возмутительном и абсурдном основании российских общественников отстранили от участия в мероприятии».

«Хотелось бы напомнить действующему Председательству ОБСЕ, что Общественная палата – это неполитическая организация, объединяющая представителей НКО, которые занимаются вопросами социально-экономического развития, семьи и здоровья, гуманитарной проблематикой, защитой прав человека, общественным контролем государства со стороны общества, инициируют практики в сфере социальной защиты населения», – говорится в заявлении.

ОП России состоит из 168 членов, авторитетных и известных публичных фигур, общественных деятелей – представителей крупнейших общероссийских НКО.

Стоит отметить, что в числе членов Общественной палаты России – герой России Вячеслав Бочаров, участвовавший в операции по спасению заложников, захваченных террористами в бесланской школе, он первым ворвался в здание, спасая детей.

В ОП заявили, что «обвинять представителей Общественной палаты России в одобрении насилия и терроризма – значит расписываться в собственном невежестве, от бессилия находить надуманные предлоги для того, чтобы абсолютно волюнтаристски исключить из обсуждения вопросов демократии представителей российского гражданского общества, которые заслужили почетное право называться членами ОП России».