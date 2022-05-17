Суд признал бывшего полковника Захарченко виновным по второму делу

Пресненский суд Москвы начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по второму делу – о взятках на 1,4 млрд рублей.

«...Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», – заявил судья Сергей Артемов, зачитывая решение.

В ходе прений сторон прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, передает РИА «Новости».

Мера наказания будет оглашена позднее, пока судья продолжает зачитывать приговор.

По версии следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.

При этом на скамье подсудимых вместе с Захарченко и Маркеловым находятся Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов, то есть всего четыре человека. Двух последних следствие считает связующими звеньями коррупционной цепи. Станкевич, Моторин и Ушерович, в свою очередь, скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск.

Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину – посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 млрд рублей.

Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 1,4 млрд рублей в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Напомним, 15 января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников.

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