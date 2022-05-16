Лукашенко: ОДКБ должна быть едина против расширения НАТО

Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в одиночку с попытками расширения НАТО, странам ОДКБ необходимо проявлять больше единства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

«Пусть они (министры иностранных дел стран ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать в организации свою позицию и довести до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

Ранее Владимир Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

До этого в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД