FT: UniCredit и Citigroup собрались уйти из России

Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, чтобы прекратить деятельность в России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. С подобным предложением выступила, в частности, группа «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина, но банк его отклонил, передает РИА «Новости».

Как утверждает банк, он может потерять 5,3 млрд евро, если лишится своего бизнеса в России.

Оба банка также рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих активов в России на иностранные предприятие местных кредиторов. UniCredit работает над сделками с банками, против которых не ввели санкции, по обмену российских «книг займов» на иностранные кредитные портфели. Citi в свою очередь отдает предпочтение продаже неподсанкционному юридическому лицу: банк ведет переговоры с рядом российских банков средней величины.

По информации издания, западные банки обсудили с регуляторами возможность получения «особенной оговорки», которая позволит им в качестве крайней меры совершать сделки с физическими и юридическими лицами, входящими в санкционные списки. По словам одного банкира, «люди, вводящие санкции», заявили, что заключать сделки по продаже можно с подсанкционными лицами «определенного типа».

Напомним, СМИ сообщали, что компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, приобретает Росбанк у французской группы Societe Generale.

Ранее британские СМИ сообщили, что решение некоторых западных компаний покинуть Россию дорого им обходится, а уход французской банковской группы Societe Generale и вовсе стал «подарком» для Владимира Потанина.