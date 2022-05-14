Памятный бюст советскому государственному деятелю Николаю Сизинцеву открыли в Бугуруслане

Лавров: Подобной массовой высылки дипломатов не было даже в холодную войну

Подобной массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны, дипломатическая служба России перешла на особый режим работы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По его словам, на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые граждане России. «[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», – цитирует ТАСС министра.

Лавров отметил, что ситуация в мире потребовала перевода российской дипломатической службы в особый режим, который требуют поставленные руководством страны новые задачи по защите национальных интересов

Также он отметил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все.

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Глава российского МИД заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. Министр добавил, что «многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказались от всех правил и практикуют против России любые враждебные действия, включая грабеж.

До этого Лавров назвал проблему с российской дипломатической собственностью в США «грабежом среди белого дня». Это произошло после того, как США отобрали собственность, которая закреплена за Россией двусторонним межправительственным ратифицированным документом.

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