Страны G7 призвали Россию вывести свои войска с ядерных объектов Украины

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 сочли действия Россию угрожающими безопасности и сохранности ядерных материалов и объектов на Украине, и призвали вывести оттуда российские войска.

«Мы призываем Россию немедленно вывести свои войска с ядерных объектов Украины и вернуть полный контроль законным украинским властям. Мы вновь заявляем, что МАГАТЭ должно иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным объектам на Украине», – приводит ТАСС заявление министров.

В совместном заявлении, принятом в субботу по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ, министры осудили действия России, которые, по их утверждению, «ставят под угрозу безопасность и сохранность ядерных материалов и объектов на Украине и, следовательно, создают серьезные риски для жизни людей и окружающей среды».

Указывается, что главы дипведомств стран G7 подчеркнули полную поддержку усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генерального директора Рафаэля Гросси «по обеспечению ядерной безопасности и сохранности, а также применению гарантий к ядерным материалам и объектам на Украине».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в сфере безопасности на АЭС Украины на данный момент стабильна, несмотря на ряд озабоченностей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский захотел лишить Россию «непропорционального» представительства в МАГАТЭ.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.

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