Глава МАГАТЭ оценил ситуацию в сфере безопасности на АЭС Украины

Ситуация в сфере безопасности на АЭС Украины на данный момент стабильна, несмотря на ряд озабоченностей, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе выступления по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности.

«Мы пришли к выводу, что уровни рисков несколько выросли, но они далеки от опасных ситуаций. Для нас очень важно было побывать на месте и установить факты в условиях постоянной фейковой информации. Нельзя сказать, что все отлично, требуется много работы, но ситуация остается стабильной», – передает его слова ТАСС.

Об этом он заявил по итогам поездки на Украину 28 апреля и последующего удаленного мониторинга ядерных объектов страны.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.