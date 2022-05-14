Грушко назвал вступление Украины в ЕС концом Евросоюза

Вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах, заявил журналистам в субботу замглавы МИД России Александр Грушко.

«Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, [это] будет означать конец Евросоюза», – передает его слова ТАСС.

Также он добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже подготовлено так, чтобы данный процесс прошел без каких-либо препятствий. Так он прокомментировал возможную блокировку Хорватией вступления Финляндии и Швеции в альянс.

«Судя по заявлениям, которые делались в отношении того, что НАТО примет Финляндию и Швецию с распростертыми объятиями, то там уже все подработано, чтобы этот процесс прошел без сучка, без задоринки, даже, насколько я понимаю, с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству», – сказал он.

Дипломат добавил, что в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянам, Россия примет ответные меры.

«Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, поэтому мы найдем способ, как ответить», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу передана заполненная вторая часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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