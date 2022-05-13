В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России

Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.

«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».

При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.

«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.

Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.

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