Протестующие в Ереване заблокировали входы в корпус правительственных зданий

Участники митинга оппозиции в Ереване заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где расположены армянские министерства.

«Внутрь здания не заходит, блокирует входы», – сказал сторонникам вице-спикер парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян, передает РИА «Новости».

По его словам, система госуправления Армении больше не обслуживает интересы армянского народа, также он призвал госслужаших не бояться угроз руководства.

Ранее в Ереване начался митинг сторонников оппозиции Армении, на площади Франции собрались сотни протестующих.

Напомним, в понедельник представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

17 апреля из бюллетеня Минобороны России о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Нагорном Карабахе. В конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, сложившийся после окончания второй карабахской войны.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве.