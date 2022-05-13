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Афганистан захотел закупать у России газ и нефть
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Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», – передает РИА «Новости» слова Гарвала.
«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», – отметил глава дипмиссии.
По словам Гарвала, антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой.
«Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать», – заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.
Ранее национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines открыл рейсы в Россию.
Госдеп США выступил с заявлением о поставках ядерного оружия Украине
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Администрация США не допускает возможности поставок Украине ядерного оружия, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи», – сказала Донфрид в ходе слушаний в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, передает РИА «Новости».
Также она напомнила о том, что США не будут ввязываться в конфликт между Россией и Украиной.
«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», – сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию на Украине.
При этом Донфрид утверждала, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии у него намерений, представляющих экзистенциальную угрозу для России.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее», – заявила дипломат.
Ранее Россия заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
В Сенате планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. При данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Как ожидается, итоговое голосование пройдет уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.
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Канцлер Австрии пригрозил отнять у Газпрома хранилище в Зальцбурге
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары
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«Россия неслучайно ускоряет переход на национальные валюты в расчетах, чтобы снизить зависимость от долларов. Никаких существенных последствий для российской экономики в этой связи я не ожидаю», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары.
«Это не более чем еще один шаг по отвязке России от долларовой системы. И еще один звоночек для формирования системы международных платежей, не зависящей даже не столько от доллара, сколько от интересов одной конкретной страны», – пояснил Любич.
Вместе с тем экономист Иван Лизан назвал произошедшее «очередным актом отключения России от мировой финансовой системы». «Это началось не вчера. Сразу же после начала спецоперации на Украине рейтинговым агентствам запретили предоставлять суверенный рейтинг России и российским крупным компаниям, включая госкорпорации», – рассказал он.
«Буквально на днях Лондон перестал считать Московскую биржу – биржей. Это влияло на некоторые налоговые льготы. А вчера банковская ассоциация, куда входит в том числе и Deutsche Bank, усомнилась в адекватности российского курса рубля. Они назвали его завышенным, хотя у них рубль по котировкам даже крепче, чем внутри страны», – заявил экономист.
«Об отключении России от мировой финансовой системы говорит также и тот факт, что Евросоюз и Штаты запретили ввозить на территорию России и Белоруссии наличные доллары и евро», – подчеркнул Лизан.
«Раньше наша встроенность в мировую финансовую систему давала некоторые преимущества. Например, мы могли под реализацию своих инфраструктурных проектов позаимствовать деньги за пределами России и построить крупный промышленный объект. Теперь никто из этих банков, даже китайские, нам деньги давать не смогут», – рассказал собеседник.
«Это означает, что единственным источником развития России являются деньги, которые находятся внутри России, а также то, что мы сможем получить за счет экспорта товаров, от которых страны Запада пока отказаться не могут», – добавил он.
Лизан также обратил внимание на то, что Китай на примере санкций против России проводит тестирование своей экономики и готовится к аналогичным последствиям для себя. «Это еще в 2014 году можно было предположить, что Россия совершила шаг с возвращением Крыма и ее за это наказали. Сейчас понятно, что Китай следующий на очереди. Вопрос с Тайванем – это вопрос времени, соответственно Китай рано или поздно окажется под такими же санкциями, как и Россия», – пояснил экономист.
«Поэтому все крупные страны смотрят на это и думают, что им сейчас делать, чтобы не стать следующими. По факту мы стали свидетелями смерти мировой финансовой системы. Привычный нам рынок капиталов раскалывается на части», – резюмировал собеседник.
Накануне палата представителей Конгресса США приняла закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
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Минобороны России озвучило потери ВСУ с начала спецоперации
Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что ВС России за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.
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Эксперт увидел нелепости в ролике CNN о «расстреле» киевлян «спецназом»
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«Сцена казни двух мирных граждан, которую якобы совершили 16 марта российские военные в автосалоне под Киевом – фейк. На это указывает несколько деталей на видео», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее CNN распространило видеозапись, на которой запечатлены якобы россияне в момент расстрела владельца и охранника киевского автосалона.
«Во-первых, у нас в армии нет таких микроавтобусов, на котором якобы приезжают к салону военные. У нас используется только боевая штабная техника, бронетехника. Никто на другом транспорте просто физически ехать не может – особенно в зоне боевых действий», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
К тому же, отметил собеседник, на микроавтобусе зачем-то написано «танковый спецназ», но в российских танковых войсках спецназа нет. «Танкист – это танкист. Утверждать, что у нас есть танковый спецназ – то же самое, что предположить, что у нас воюют еще и воздушно-космические танкисты. И хотел бы я посмотреть, как этот гражданский микроавтобус заедет в расположение танковой роты или танкового батальона. Кто его туда пустит? Само по себе появление такого вида транспорта в танковом подразделении невозможно», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, указал аналитик, такие бронежилеты, как на военных, уже давно не используют в российской армии. «Это форма не наша, бронежилетов с такой расцветкой, такой комплектации у нас давно не носят. К тому же на троих военных надеты каски, а на двоих нападавших – какие-то черные вязаные шапки, что очень странно», – отметил собеседник.
По версии CNN и украинских СМИ, инцидент произошел 16 марта, когда под Киевом шли бои. На видео показано, как якобы «российские военные» сначала обыскивают двоих сотрудников автосалона, а через несколько минут стреляют им в спины. Один из убитых, по этой версии, был владельцем автосалона, причем CNN почему-то пишет, что «не хочет называть его фамилию». Другим был 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
По версии CNN, инцидент произошел на территории автосалона Camper-Group в 20 км от столицы в Киево-Святошинском районе. На сайте компании указано, что это крупнейший украинский импортер и продавец техники для караванинга и активного отдыха. В этой связи странно также, что новость о гибели крупного бизнесмена с указанием фамилии до сих пор не появилась ни в одном украинском СМИ.
О том, что обозначенный американским каналом как «российский солдат» вооруженный человек на видео носит устаревший бронежилет, пишут и блогеры. Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что эта модель – 6Б23 – не поставляется в ВС РФ с 2014 года. Ее место занял более современный 6Б45 – именно он используется в ходе операции на Украине. Правда, устаревший 6Б23 используется в народной милиции ЛНР и ДНР, но ее под Киевом не было.
Блогеры также отмечают, что военные не стали бы ездить на простом микроавтобусе в зоне активных боев – это почти гарантированная смерть, ведь такая машина – крайне уязвимая мишень для любых видов стрелкового оружия.
При просмотре видео обращает на себя внимание ряд странностей в поведении вооруженных людей – сперва они спокойно обыскивают сотрудников автосалона, а потом через несколько минут, подкравшись из-за угла, стреляют им в спины, когда те просто идут по площадке.
Украинские СМИ не первый раз распространяют фейковую информацию. Ранее они публиковали сообщения о детях, прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка, сделанные военным корреспондентом Ириной Лашкевич еще в 2018 году. «На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Ирина Лашкевич сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых», – говорилось в Telegram-канале «Война с фейками».
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Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»
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Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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Французский волонтер: Трупы в Бучу украинцы привезли для фотосессии
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Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке заявил в интервью Sud Radio, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
«Это точно постановка. Правда, там были трупы, но были трупы, которые привезли специально для фотосессии», – сказал он.
По словам Боке, о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит. Кроме того, француз отметил, что Запад поставляет оружие неонацистам.
«У них (азовцев) нацистская символика. Об этом не говорят, но достаточно просто посмотреть: это прежняя символика СС, которую можно встретить по всей Украине. Я работал с этими людьми. Вы знаете, о чем они говорили при мне? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски», – сказал медик.
Он также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
Небензя рассказал французскому коллеге в ООН, что тот является «украинцем»
В образовательных программах современной Украины говорится, что почти все европейские народы вышли с территории этой страны, знает ли французский постпред Николя де Ривьера, что является украинцем? Спросил коллегу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Тотальной украинизацией учебного процесса занимается министерство образования и науки Украины. В 2016 году это ведомство «с учетом исторических событий последних лет» утвердило 25 учебных программ», – рассказал Небензя, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии». Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. «Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», – отметил Небензя.
«Я взял это оттуда. В нем «железная логика»: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в украинских учебниках истории Россия выступает агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне.
ВКС России высокоточным оружием уничтожили на Украине РЛС производства США
В течение дня ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой народной республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает его слова ТАСС.
Конашенков добавил, что результате ударов «были уничтожены свыше 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники».
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки в ЛНР.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области.
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Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии
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«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее власти Финляндии сообщили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни.
«Теперь соседняя с нами нейтральная страна становится плацдармом для размещения сил и средств, которые могут быть использованы для агрессии и удара по России», – отметил Игорь Коротченко. «Учитывая протяженность российско-финской границы, это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», – подчеркнул собеседник.
«На территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал собеседник.
«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – добавил он. «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот», – пояснил собеседник.
«Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – продолжил он. «Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах», – резюмировал собеседник.
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция.
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Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний
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Всего 20 европейских компаний открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок газа из России, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что еще 14 компаний запросили перечень документов для открытия таких счетов, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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