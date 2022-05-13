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Стало известно о планах обменять Виктора Бута на американскую спортсменку
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Осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков, пишут СМИ.
«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал источник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
В свою очередь источник издания во ФСИН заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.
Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары
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Палата представителей Конгресса США запретила американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия, либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего докумень поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
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Посол США в России покинул здание МИД без комментариев
Американский посол в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда был ранее вызван. Комментариев относительно своего визита он не дал.
В МИД посол прибыл в районе 15.00 мск одновременно с ранее вызванным в МИД РФ послом Польши Кшифштофом Краевским, передает РИА «Новости».
Напомним, причины вызова посла Польши в российский МИД также не раскрывались.
Между тем в День Победы неизвестные облили посла России в Варшаве Сергея Андреева красной жидкостью, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары
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«Россия неслучайно ускоряет переход на национальные валюты в расчетах, чтобы снизить зависимость от долларов. Никаких существенных последствий для российской экономики в этой связи я не ожидаю», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары.
«Это не более чем еще один шаг по отвязке России от долларовой системы. И еще один звоночек для формирования системы международных платежей, не зависящей даже не столько от доллара, сколько от интересов одной конкретной страны», – пояснил Любич.
Вместе с тем экономист Иван Лизан назвал произошедшее «очередным актом отключения России от мировой финансовой системы». «Это началось не вчера. Сразу же после начала спецоперации на Украине рейтинговым агентствам запретили предоставлять суверенный рейтинг России и российским крупным компаниям, включая госкорпорации», – рассказал он.
«Буквально на днях Лондон перестал считать Московскую биржу – биржей. Это влияло на некоторые налоговые льготы. А вчера банковская ассоциация, куда входит в том числе и Deutsche Bank, усомнилась в адекватности российского курса рубля. Они назвали его завышенным, хотя у них рубль по котировкам даже крепче, чем внутри страны», – заявил экономист.
«Об отключении России от мировой финансовой системы говорит также и тот факт, что Евросоюз и Штаты запретили ввозить на территорию России и Белоруссии наличные доллары и евро», – подчеркнул Лизан.
«Раньше наша встроенность в мировую финансовую систему давала некоторые преимущества. Например, мы могли под реализацию своих инфраструктурных проектов позаимствовать деньги за пределами России и построить крупный промышленный объект. Теперь никто из этих банков, даже китайские, нам деньги давать не смогут», – рассказал собеседник.
«Это означает, что единственным источником развития России являются деньги, которые находятся внутри России, а также то, что мы сможем получить за счет экспорта товаров, от которых страны Запада пока отказаться не могут», – добавил он.
Лизан также обратил внимание на то, что Китай на примере санкций против России проводит тестирование своей экономики и готовится к аналогичным последствиям для себя. «Это еще в 2014 году можно было предположить, что Россия совершила шаг с возвращением Крыма и ее за это наказали. Сейчас понятно, что Китай следующий на очереди. Вопрос с Тайванем – это вопрос времени, соответственно Китай рано или поздно окажется под такими же санкциями, как и Россия», – пояснил экономист.
«Поэтому все крупные страны смотрят на это и думают, что им сейчас делать, чтобы не стать следующими. По факту мы стали свидетелями смерти мировой финансовой системы. Привычный нам рынок капиталов раскалывается на части», – резюмировал собеседник.
Накануне палата представителей Конгресса США приняла закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
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Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине
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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары России якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары России по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В США забили тревогу из-за эпидемии ожирения в армии
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Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
«Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв», – подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
Напомним, по мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.
Конгресс США решил помешать работе России в международных организациях
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций.
Законопроект поддержали 416 конгрессменов, двое высказались против. Он рассматривался наряду с пакетом других антироссийских законопроектов, предусматривающих применение различных санкций в отношении Москвы за проведение специальной операции на Украине, передает ТАСС.
Конгрессмены выступают за то, чтобы власти США «добивались в максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций. В их числе Группа двадцати (G20), Базельский комитет по банковскому надзору, Банк международных расчетов, Совет по финансовой стабильности, Международная ассоциация страховых надзоров, Международная организация комиссий по ценным бумагам. Согласно инициативе, американские официальные лица должны «предпринять все необходимые шаги» для ее реализации. Какие именно, не уточняется.
Инициатива предполагает, что принять соответствующие меры обяжут американского министра финансов, руководство Федеральной резервной системы США, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.
Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сенате США. В случае одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Действие инициативы, отмечается в тексте, прекратится через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что власти РФ «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Напомним, в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В МИД Китая назвали Россию важным участником Группы двадцати, подчеркнув, что ни одна из стран – участниц G20 не имеет права исключать из формата другие государства.
В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит G20. Более того, министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила бойкотировать некоторые сессии встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия. Вопреки этому Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров Группы двадцати (G20) на острове Бали.
В Кремле заявили, что решение об участии президента России в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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Сатановский объяснил причины выигрыша Россией информационной войны у Запада
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Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, заявил политолог Евгений Сатановский в ответ на слова кандидата на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк о том, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.
«Идея о том, что кандидат на пост посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в американском Сенате, сказала, что Россия переигрывает Соединенные Штаты в информационном пространстве, освещая происходящее на Украине, отчасти греет душу, хотя вряд ли должна успокаивать всех тех, кто имеет к этой войне (а информационная война – это именно война, причем не на жизнь, а на смерть) прямое отношение», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
По его словам, Бринк «с упорством, достойным лучшего применения, продолжает считать и открыто называет дезинформацией все то, что сообщают об Украине российские, пророссийские или нейтральные мировые СМИ и наблюдатели. Информацию, по ее мнению, могут давать только каналы, подконтрольные официальному Киеву, либо союзные им западные источники. На том Америка стоит, стояла и стоять будет».
«Сколько там во всей этой укроагитации и пропаганде вранья, неважно. Сколько подтасовок – тоже неважно. Обидно только, что они грубые и примитивные, их раз за разом разоблачают и это подрывает веру в западные и тем более украинские СМИ даже у самых ярых сторонников Зеленского», – считает политолог.
Он отметил, что у этой истории есть еще один аспект. «Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, а это куда опаснее для американской и европейской элиты, чем то, что мир верит СМИ России или другим альтернативным источникам. У каждого в Африке, Азии или Латинской Америке, да и в некоторых странах Европы, типа той же Сербии или Венгрии, своя память о том, какие проблемы всем в мире устраивает Запад. На старые дрожжи», – заявил Сатановский.
Он заключил, что «потеря монополии на информацию так же опасна для тех, кто ею еще недавно обладал, как и потеря монополии на силовое вмешательство в международную ситуацию. Понимание того, что проблемы Соединенных Штатов, других стран НАТО и их ближайших союзников, типа Австралии и Японии, не в Украине или в защите демократии, а в том, что они теряют власть над планетой, вещь настолько простая и естественная, что удивляться происходящему в итоге военной операции России на Украине в информационном пространстве нечего».
«Интересно, что будет писать японская пресса после того, как там сменится нынешнее поколение правящей элиты, насквозь американизированной и готовой ради интересов страны, фактически до сих пор оккупирующей Японию, втравить ее в войну с Россией, выиграть которую Токио не суждено? Что будут писать немецкие СМИ, когда нынешняя правящая коалиция разорит и уничтожит промышленность Германии под предлогом «наказания России за вмешательство в дела Украины»? А бельгийская, британская, датская, польская, французская или румынская, когда с Украины в эти страны пойдут гробы? А они пойдут», – задается вопросом Сатановский.
«Что до того, почему Запад никак не выиграет у России информационную войну, ответ прост. Врать не надо. Правду стоит писать. Впрочем, как им тогда с нами вообще воевать?» – говорит политолог.
Напомним, ТАСС сообщал, что кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.
Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине
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«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.
«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.
По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.
«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».
Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России
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Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».
«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.
Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.
Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
Вооруженные силы России обнаружили еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще десять таких же в районе населенного пункта Каховка», – передает ТАСС его слова.
При этом Кириллов добавил, что в результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. «Мы уже отмечали, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения БЛА «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием», – отметил он.
Ранее Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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США начали поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начали во вторник отправлять на Украину вторую партию вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», – сказал он на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».
Отметим, речь идет о машинах, которые США ранее закупали у России для афганских военных. В первую партию входили пять вертолетов.
Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвала незаконными планы передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, ранее поставленных Афганистану. Речь тогда шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ.
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Минобороны: США отрабатывали на Украине механизмы управляемых эпидемий
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Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения», – передает РИА «Новости» его слова.
Кириллов добавил, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Он продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
По его словам, США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. «Полученная информация подтверждает реализацию США наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях», – сказал Кириллов.
Он отметил, что спецоперация позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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WP: Разведке США запретили передавать Украине данные о российском военном руководстве
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Власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины, сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Байден призвал фермеров США восполнить нехватку продовольствия в мире
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что американские производители способны восполнить вызванную ситуацией на Украине нехватку сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.
«Война отрезала важные источники продовольствия. Украина была крупнейшим в мире производителем пшеницы. <…> Украина заявляет, что в ее хранилищах сейчас 20 млн тонн зерна. <…> Если они не попадут на рынок, огромное количество людей в Африке умрут от голода, потому что они (зернохранилища Украины) – единственный поставщик для ряда африканских стран», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Сейчас Америка сражается на двух фронтах. Внутри страны – это борьба с инфляцией и ростом цен. За рубежом – это помощь Украине в защите ее демократии и снабжение продовольствием тех, кто голодает по всему миру», – заявил Байден в ходе выступления в штате Иллинойс перед представителями сельскохозяйственной отрасли.
«И наши фермеры помогают на двух направлениях: снижение стоимости продовольствия внутри страны и расширение производства, чтобы накормить нуждающихся в мире», – заявил глава Белого дома. После этого он рассказал об усилиях администрации США, направленных на поддержку американских фермеров.
«Мы можем сделать так, чтобы экспорт американской сельскохозяйственной продукции компенсировал пробел в украинских поставках. <…> Мы должны продолжать инвестировать в наших фермеров», – добавил глава администрации Соединенных Штатов.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров после состоявшихся в среду переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди подчеркнул, что действия России никоим образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. Как отметил министр, ограничения со стороны Запада разрушили существовавшие долгие годы удобные транспортно-логистические цепочки. Кроме того, Лавров отметил, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами.
В минувшее воскресенье министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила о существовании угрозы начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
Между тем в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
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