Общественные организации Запада поддержали призыв ЕР к диалогу

Общественники из ряда стран Европы поддержали обращение партии с разъяснением позиции России по происходящему на Украине в ходе видеоконференции с зампредседателя комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андреем Климовым.

«В обращении мы высказали свое видение происходящего в связи с нынешним глобальным политическим кризисом, а также подтвердили свою приверженность тем принципам, на которых, на наш взгляд, можно сначала восстановить, а потом и укрепить мир, безопасность и сотрудничество в Европе», – приводятся его слова на сайте партии.

Член координационного совета российских соотечественников из Франции, президент ассоциации «Франция-Урал» Дмитрий Де Кошко рассказал, что даже многие во Франции не понимают реальной ситуации, в которой находится Россия.

«Они считают, что военные действия были «якобы начаты Россией», потому что все наши СМИ не говорили ни о бомбежках, ни о том, что происходило в этих течение 8 лет в ДНР. О планах, которые были, возможно, ловушкой со стороны НАТО. Но сегодня по интенсивности сражения на территории Украины видно, что эта война готовилась. И готовилась на совершенно другом уровне, а не только на Украине и украинцами», – сказал он.

Глава фракции «Альтернатива для Германии» в ландтаге Баварии Ульрих Зингер подчеркнул, что мир в Европе возможен только с Россией. «В экономическом плане санкции не помогли. Россия не будет сильно страдать. Она сможет продавать газ в другие страны», – сказал он.

Андрей Климов поддержал представителя из Баварии. «У России и Германии очень много связей. Но не надо забывать, что Россия сегодня включена примерно в 34% всех мирохозяйственных связей Земли. То есть, если вообразить, что завтра Россия отключается от всего, примерно 100 стран окажутся в хаосе. Я не говорю про Китай и Индию, у них своя подушка безопасности. Но люди, которые сейчас ведут эту работу, разрушают весь миропорядок. Они борются не с Россией, а со своим народом, страной и всем миропорядком», – пояснил Климов. Ульрих Зингер добавил, что Германия может вернуться на мирный путь и обновить отношения с Россией.

В свою очередь главный секретарь болгарского национального движения «Русофилы» Кристина Иванова рассказала об инициативе основать международное русофильское движение, над которым в настоящее время работает ее организация. «К сожалению, наши СМИ сегодня находятся в руках наших политических врагов, фашистов-русофобов. Но мы надеемся, что наша инициатива в скором времени будет реализована и превратится еще в один фронт в борьбе против современного фашизма», – заявила она.

Андрей Климов считает, что создание международного движения русофилов необходимо. «Глобальный русский мир – это ведь не только Москва и Россия. Вы все могли бы принять участие в этом движении. У нас нет цели бороться с Америкой и Европейским союзом, мы должны бороться за что-то – за равенство наций, языков, симфонию культуры, уважение суверенных прав каждой страны. Если такое движение русофилов будет, нам всем будет проще добиваться мира, безопасности и сотрудничества в Европе», – подчеркнул зампредседателя комиссии Генсовета «Единой России».

Активную поддержку России высказали в ходе видеоконференции и представители общественных организаций Сербии. «Даже если бы речь шла не об этой стране, мы бы точно также заступались, потому что заступаемся за правду и истину. Считаю, что большая угроза для российского суверенитета существует. И то, что вы решили остановить движение НАТО – в интересах не только России, а всех цивилизованных стран», – подчеркнул лидер Всемирного объединения сербской диаспоры Драгон Станоевич.

В свою очередь советник Министерства иностранных дел Сербии Владимир Кршлянин поблагодарил «Единую Россию» за те усилия, которая она прилагает, чтобы «разговаривать с европейской общественностью о правде и справедливости, о мире и сотрудничестве».

«Сербия единственная страна в Европе, которая не собирается вводить никакие санкции против России. Мы пытается сохранить возможность диалога и сотрудничества. С Россией у нас общие духовно-нравственные ценности, восемь столетий настоящего братства и единства. Хочу выразить не только солидарность, но и ожидание разработки нашего общего российского-сербского плана сотрудничества в будущем», – подытожил он.

В ответ Климов заметил, что Сербия – единственная подлинно нейтральная страна в Европе. «Думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально использовать эту политическую европейскую гавань для восстановления мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества в европейском пространстве», – прокомментировал он.

В заключение Климов напомнил, что Россия не воюет с Украиной или с украинским народом. «Мы занимаемся демилитаризацией: уничтожаем военную инфраструктуру, направленную против России. Даже американцы сегодня публично признают, что они восемь лет готовили украинскую армию воевать с Россией. Не все знают, что армия, которая была готова напасть на Россию в феврале этого года, украинская, вместе с наемниками, вооруженная НАТО, превосходила армию Гудериана 22 июня 1941 года и превосходила по численности нынешние сухопутные силы всей Франции и Германии. И поэтому нам сегодня необходимо разоружить армию, арестовать наемников и передать их суду», – заявил он.