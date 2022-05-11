Синоптик рассказал о «климатических маятниках» этим летом в России

В этом году в европейской части России ожидается спокойное, умеренное, теплое лето, с соответствующим норме количеством осадков, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, добавив, что в мае длительного тепла ждать не стоит.

«Май у нас провальный – на два градуса холоднее нормы. Сегодня-завтра будет потепление, но потом – опять обвал холода. До конца месяца май будет подтверждать свой текущий холодный статус, ничего хорошего в плане погоды я не вижу. Это все ниже нормы, холодно, даже не будет 20-градусного тепла, кроме каких-то единичных случаев», – говорит Тишковец.

В отличие от весны, лето в России все-таки будет более благополучным, продолжает специалист. Никаких экстремальной жары или засухи, «климатических маятников» в летний период не ожидается. Более того, он подчеркивает, что есть мнение о том, что если сезон был холодным, то следующий обязательно будет теплым, поскольку они должны друг друга компенсировать – это заблуждение. Климатическая система «живет по своим канонам».

«На мой взгляд, лето на большей части европейской территории России будет умеренное, теплое, с количеством осадков, которое предписано каждому месяцу в каждом регионе. То есть, это такое умеренное, спокойное лето, без рывков в сторону холодного или дождливого, или наоборот сухого и жаркого», – считает синоптик.

Однако это совершенно не означает, что температура будет стабильна, предупреждает собеседник. То есть, Москве и Московской области в летний период свойственна дневная температура 20–25 градусов выше ноля, но это не значит, что такая погода будет держаться ежедневно – это средний показатель.

«Будут и похолодания, и жаркие вторжения, но в целом я не вижу по крайней мере экстремального сезона впереди. Будет вполне себе спокойное, умеренное, теплое лето, с соответствующим норме количеством осадков. Нас ждет умеренное лето средней полосы», – заключил Тишковец.

В среду, 11 мая, синоптики рассказали, что днем в Москве потеплеет до плюс 14 градусов, а вечером столбики термометров в столице покажут 15 градусов.