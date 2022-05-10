В Европейском бюро ВОЗ задумались о закрытии одного из офисов в Москве

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, предлагающую изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.

Спецсессия комитета ВОЗ была посвящена ситуации в сфере здравоохранения на Украине, ее созвали по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. Проект резолюции о закрытии московского офиса инициировали более 35 стран-участниц организации, передает РИА «Новости».

За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

Документ предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге «изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации».

Также в резолюции содержится призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Между тем замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий в ходе выступления по видеосвязи заявил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран региона. По его словам, документ может поставить под угрозу здоровье населения Европы.

«Мы решительно выступаем против принятия представленного проекта резолюции, она направлена на подрыв работы ВОЗ на евразийском пространстве. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ», – заявил Плутницкий, указав, что приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам мира.