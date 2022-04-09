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Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу с коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, выразив надежду, что миротворцы России реализуют шаги для возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
«Стороны коснулись вторжения азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил ожидания армянский стороны того, что российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Накануне армянские власти выражали надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе.
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян
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Среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства России оценивают 53,3% и 52,4% соответственно, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,6% респондентов, доверии Мишустину – 64,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%, главе «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – 31,2%, главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,5%
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (когда респонденты сами называют политиков и дают любое число ответов) показатель Владимира Путина за март вырос на 11,8% – до 43,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, 4,3 % за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3 % за март).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 7,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,4%.
Опрос проводился методом телефонного интервью с января по апрель 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Между тем, по данным опроса ФОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%.
В Кремле оценили вероятность участия Путина в саммите G20
Решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», – передает его слова ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.
Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, которая имела место в Буче».
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Тогда он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Рейтинг Путина за неделю вырос до 82%
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным, опубликованным на сайте ФОМ, рейтинг Путина вырос до 82%, рейтинг доверия к нему – до 79%, положительно оценивают работу правительства 57% россиян.
При этом рейтинг оценки работы главы правительства Михаила Мишустина снизился на 1% – до 57%.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%
(+2п.п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают глава МИД Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и глава Минобороны Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,2п.п. за неделю).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, метод опроса – телефонное интервью.
Ранее политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов.
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Политолог объяснила продолжающийся рост рейтинга Владимира Путина
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«Дальнейший рост популярности Путина среди россиян отражает растущую консолидацию общественности в стране, в том числе консолидацию вокруг спецоперации на Украине», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август. Ранее социологи сообщили о продолжении роста рейтинга президента.
«Постоянная динамика роста одобрения деятельности Путина очень примечательна. Она показывает, что большинство россиян поддерживают решения руководства государства за последние несколько месяцев», – пояснила член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август.
По мнению политтехнолога, рост одобрения также доказывает, что общественность и бизнес ощущают поддержку со стороны государства и понимают, что страна в трудной ситуации их не оставит. «В стране продолжается консолидация мнения, в том числе относительно военной спецоперации на Украине. И такое сплочение общества гораздо важнее, чем мнение властей других стран, чем теоретическое «внешнее» признание правильности нашей политики за рубежом», – пояснила Август.
«Запад пытается навязать нам термины «война» и «захват», но россияне понимают, что идет «спецоперация» и «освобождение». Вот это обстоятельство важнее всего», – отметила эксперт.
Как сообщил в пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос за неделю с 79% до 82%. Кроме того, сообщает ФОМ, рейтинг доверия к российскому лидеру также повысился с 77% до 79%. Положительно оценивают работу правительства 57% россиян, за неделю этот показатель не изменился.
О повышении рейтинга доверия Путину за неделю свидетельствуют также данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель составил 81,6%, тогда как на прошлой неделе он равнялся 81%. Показатель одобрения деятельности президента на неделе с 28 марта по 3 апреля составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства оценивают 53,3% (был 51,8%) и 52,4% (за неделю не изменился) соответственно.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснял, что операция на Украине не вызвала раскола в обществе, – наоборот, сплотила людей вокруг президента России.
Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам, сообщил армянский кабмин.
В среду в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает ТАСС.
По итогам встречи Пашинян и Алиев договорились «в соответствии с сочинским соглашением» 2021 года «создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы», которая также займется вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Участники переговоров обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарные проблемы и реализацию прежних договоренностей, передает РИА «Новости».
Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса. По его словам, для «ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья». Как заявил Мишель, он «чувствует, что есть воля всех сторон добиться прогресса, взаимодействовать, определять приоритеты и конкретные шаги».
Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.
Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу.
Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.
Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче.
Политики условились продолжать контакты.
Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы.
Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.
Песков анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным
Президент Владимир Путин в четверг намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент планирует помимо всех своих рабочих дел во второй половине дня как раз после завершения отчета (о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин – прим. ВЗГЛЯД) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что президент также планирует провести встречу с лидерами фракций Госдумы.
«Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно», – указал он.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля.
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», – цитирует БелТА Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.
Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе
Армянские власти надеются, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Москве, что «Армения продолжает верить, что российскому миротворческому контингенту все-таки удастся восстановить статус-кво по состоянию на 23 марта сего года», передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.
Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.
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Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский»
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», – передает ТАСС текст указа.
Ранее Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию.
Сибирь и Дальний Восток отметили «день рождения» ДНР
Жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).
В городе Елизово Камчатского края в парке «Сказка» состоялась акция в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, мероприятие приурочили к восьмилетней годовщине провозглашения ДНР. На акцию пришли 1,5 тыс. человек вместо заявленных 300, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организатором выступил Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Участие приняли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.
В Магадане в сквере Победы прошел флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине, организатором выступила МОО ВООВ «Боевое братство».
В Южно-Сахалинске в митинге в поддержку Владимира Путина и российской армии, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР приняли участие 400 человек.
В городе Кызыле (республика Тыва) прошел митинг в поддержку спецоперации, который собрал около 350 человек. Во Владивостоке в соответствующей акции приняли участие 600 человек вместо заявленных 300, а в Хабаровске прошел митинг-концерт на центральной арене стадиона имени Ленина, в котором приняли участие более 400 человек.
В городе Междуреченске в митинге в поддержку спецоперации, ДНР и ЛНР приняли участие 400 человек.
Ранее акции в поддержку Донбасса прошли в Нью-Йорке, Бейруте и Ереване. При этом толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции.
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Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении
Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию.
Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Путин выразил уверенность в наращивании партнерских отношений с Туркменистаном
Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях, передает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, России и Туркменистану удалось вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства.
Он подчеркнул динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнерских российско-туркменских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии», – отметил российский лидер.
Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – благополучия и процветания.
Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.