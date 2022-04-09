Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу с коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, выразив надежду, что миротворцы России реализуют шаги для возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Стороны коснулись вторжения азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил ожидания армянский стороны того, что российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Накануне армянские власти выражали надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Карабахе.