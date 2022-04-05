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Небензя: Россия не исключает новых провокаций по типу Бучи
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Россия предполагает, что за «мерзкой провокацией» по типу такой, которая была в Буче, последуют еще несколько, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Я хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками. Я уже говорил, что это крайняя подлость», – передает слова Небензи ТАСС.
Ранее представитель России при ООН заявил, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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Россия в ООН указала на готовность Украины совершить геноцид
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Заявления украинских властей показывают, что Киев рассматривает геноцид как один из методов при ведении боевых действий, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«[Президент Украины] Владимир Зеленский, когда посетил Бучу намекнул, что этот инцидент оправдывает нецивилизованный ответ, тем самым, по сути, он подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны», – приводит слова постпреда России ТАСС.
«Вопрос в том, кто будет проводить так называемое независимое расследование. Мы видели много «независимых расследований», которые были совсем не независимыми, потому что они были политически мотивированными», – сказал дипломат, комментируя призывы к «независимому расследованию» событий в Буче.
Накануне глава МИД Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». Он также проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в Буче не увенчалась успехом.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Он также назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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США собрались ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче
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Власти Соединенных Штатов активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча.
«Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства [совершения] военных преступлений. Как сказал президент [США Джо Байден], мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления. Мы также активно работаем с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями, чтобы усилить давление и увеличить издержки для [президента Владимира] Путина и РФ», – приводит слова помощника главы администрации Соединенных Штатов ТАСС.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Небензя назвал цель украинской провокации в Буче
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Представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Видеозаписи, которые я представил [в штаб-квартире ООН], особенно касающиеся Бучи, не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка. Мы представим этому новые доказательства», – приводит слова постпреда России ТАСС.
«С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», – подчеркнул дипломат.
Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению». «У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]», – заявил постпред России при международной организации.
«На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей [якобы совершенных российскими военными], ни одного упоминания о них», – указал дипломат. «Подводя итог, нет никаких сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в Буче», – подчеркнул Небензя.
Ранее глава МИД Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Лавров: Россия будет разоблачать украинские фейки, как в Мариуполе и Буче
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Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине, так же, как было и в ситуации в роддоме в Мариуполе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, во время спецоперации на Украине было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки, и на этом делалась пропагандистская кампания, а «потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, на эту тему никто не хотел говорить».
«Мы будем такие фейки разоблачать, так же, как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе. Так же, как сейчас, когда российские Вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта еще покинули район города Бучи и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких трупов не было. Ну и через три дня решили, наверное, организовать подобную постановку», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны России назвало провокацией, снова не увенчалась успехом.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Небензя заявил о нестыковках в западной версии событий в Буче
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Украинская и западная версия событий в Буче имеет множество нестыковок, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, в ООН увидели лишь то, что им хотели показать, отказываясь замечать нестыковки в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ.
«И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам», – передает слова Небензя ТАСС.
Он указал на то, что трупы не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня.
«А по сенсационным и абсолютно антинаучным данным The New York Times, вообще с 20 марта», – добавил представитель.
Ранее Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
При этом ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Россия пообещала ответ на высылку 15 дипломатов из Дании
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Москва примет меры в отношении датских сотрудников загранучреждений в России в связи с высылкой 15 российских дипломатов из Дании, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Во вторник МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны. По словам главы министерства Йеппе Кофод, правительство решилось на такой шаг после сообщений об обнаружении массовых захоронений и убийств мирных жителей в украинском городе Буча.
Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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Эксперт: У «резни в Буче» тот же режиссер, что у инсценировки в селе Рачак
Кадры, представленные в мировых СМИ как «резня в Буче», сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев» в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой, заявила директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.
По словам эксперта, с 90-х годов после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые гуманитарные войны, якобы мотивированные защитой прав человек. Один из таких примеров – бомбардировка бывшей Югославии, теперь Сербии. США и НАТО начали агрессию без одобрения Совбеза ООН, чтобы якобы остановить нарушение прав албанцев в Косове и Митохии, напомнила Трифкович в рамках прошедшего во вторник круглого стола «О ситуации с нарушением прав россиян и соотечественников за рубежом».
«Решение было принято после предполагаемой «резни в селе Рачак». Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Югославские вооруженные силы. Итоги бомбардировок силами НАТО – тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счете – строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы», – отметила она.
«На сегодняшний день никто не привлечен к ответственности за бомбардировки Сербии. Ущерб составил более 100 млрд долларов, за убийство мирных жителей и торговлю человеческими органами никто не ответил. Такая же ситуация разворачивалась Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Западные СМИ все это мало интересовало. По ситуации на Украине западные СМИ сообщали также очень мало. О том, что происходило в Донбасе с 2014 года, о страшных событиях в Одессе, об убийстве мирных жителей западные СМИ не сообщали. Ситуация кардинально поменялась после того, как Россия начала операцию на Украине», – считает Трифкович.
По мнению эксперта, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиавойны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века.
«Буквально те же термины используются для обвинения. Мы слышим одни и те же речи от американских и британских политиков. Министр обороны Украины назвал дело в Буче «новой Сребреницей». Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребреницу, а похожа на инсценировку в селе Рачак, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии, – напомнила она. – Режиссер в Буче, видимо, тот же».
Из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.
Россиянка, отдыхавшая в ОАЭ, столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства, об этом она рассказала «РИА Новости».
В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
Также на дискриминацию уже пожаловались россияне, живущие во Франции, также клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.
Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.
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Минобороны предупредило о подготовке Украиной новых фейков с «мирными жителями»
Главный центр психологических операций украинских войск провел в селе Мощун под Киевом новую постановочную съемку с «мирными жителями», якобы убитыми российскими военными, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что, «по подтвержденной информации», накануне «в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», передает РИА «Новости».
По его словам, подобные мероприятия украинскими спецслужбами также организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в Буче провокацией для дискредитации России.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.
При этом ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.
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Возгорание произошло на турецком судне «Азбург» у Мариуполя
Возгорание и сильное задымление зафиксировали на турецком судне «Азбург» под доминиканским флагом, которое находится у Мариуполя, что может быть провокацией украинской стороны, контролирующей порт, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил, что «украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нем иностранных судов», передает ТАСС.
В данный момент «стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом, на борту которого находятся двенадцать граждан Украины».
Отмечается, что это может быть провокацией украинских силовиков: «Мы не исключаем, что украинские ипсошники (сотрудники Центра информационно-психолгических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины) приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск».
Ранее ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь.
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Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине
Роскомнадзор на основании решений Генпрокуратуры России потребовал от русскоязычной «Википедии» удалить пять страниц с информацией о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине, сообщается в аккаунте российской версии энциклопедии в соцсети Twitter.
«Роскомназдор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям», – приводит текст сообщения ТАСС.
Согласно опубликованным «Википедией» уведомлениям, статьи содержат «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях вооруженных сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения».
Напомним, в конце марта Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации.
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Роскомнадзор заявил об игнорировании «Википедией» требований удалить фейки об Украине
Администрация интернет-ресурса «Википедия» не выполнила требования Роскомнадзора об удалении недостоверной информации о ситуации на Украине, заявляет пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре заявили, что направили в администрацию «Википедии» требование «удалить недостоверную информацию о событиях на Украине», однако администрация интернет-ресурса этого «до сих пор не выполнила», передает ТАСС.
4 апреля Роскомнадзор «на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры» в очередной раз потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине.
Указывается, что «в последнее время на «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России».
«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», – указано в сообщении.
Ранее в «Википедии» сообщили, что Роскомназдор прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям.
Напомним, в конце марта Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации.
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Володин назвал ситуацию в Буче провокацией для дискредитации России
Ситуация в Буче – провокация с целью дискредитации России перед западной аудиторией, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, что «единственное, к чему мы не можем быть готовы, – к подлости, это наша одновременно и сильная, и слабая сторона».
«Ситуация в Буче – провокация с целью дискредитации России. Как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. (Президент США) Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон. Сидевший где-то на базе НАТО (президент Украины Владимир) Зеленский был срочно привезен в Бучу. Кстати, на вопрос «Продолжит ли он вести переговоры с Россией?» – ответил утвердительно. Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении», – пояснил свою точку зрения спикер Госдумы, добавив, что, по его мнению, «в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет, потому что (он) знает правду».
Таким образом, пишет Володин, «случившееся – срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя».
Он напомнил, что «наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, но Британия заблокировала их проведение»: «Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Никаких фактов. Только ложь. Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация не подтверждается. Но все это уже никого не волнует. Обвинения высказаны. Вашингтон и Брюссель – сценаристы и режиссеры. Киев – актеры».
Володин добавил, что «США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», а целью является дискредитация России, обоснование санкций, поставок оружия и других недружественных действий, чтобы «еще больше обострить ситуацию на Украине».
«Как показывает история, время все расставляет по своим местам», – заключил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.
Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.
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Генсек ООН отметил необходимость мирных переговоров России и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
По его словам, боевые действия должны немедленно прекратиться.
«Нам нужны серьезные мирные переговоры, базирующиеся на принципах, заложенных в Уставе ООН», – передает слова на заседании Совбеза Гутерриша ТАСС.
Также он призвал провести независимое расследование по ситуации в украинской Буче, которое «гарантировало бы привлечение к ответственности» виновных.
Напомним, Минобороны России опровергло обвинения со стороны Украины в массовых убийствах в городе Буче. В ведомстве подчеркнули, что ВС России полностью покинули город еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.
Указывалось, что мэр города подтвердил 30 марта отсутствие российских военных, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».
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Песков назвал обвинения в адрес России по Буче «срежиссированным трагическим шоу»
Все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Говоря о возможном расследовании ситуации, он заявил, что сейчас «нужно подумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральное и неангажированное».
«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, ни что иное – трагическое шоу», – передает слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
«Данные излагались, другое дело, такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чем слушать. Это, к сожалению, является реальностью, мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию», – пояснил Песков.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.
Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.
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