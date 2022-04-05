Минобороны показало работу уничтожившего «Байрактар» ЗРК «Тор»

Мэр Чернигова призвал расследовать действия войск и властей Украины

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о необходимости провести детальное расследование действий руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала российской военной операции на Украине.

«Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать», – сказал Атрошенко в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».

Атрошенко также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины». Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».

Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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