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Командир расчета «Панциря» рассказал о бесчисленных сбитых беспилотниках ВСУ
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Один из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», задействованных на Украине, сбил уже семь самолетов, один вертолет и так много беспилотников, что военные их уже даже не считают, рассказал командир расчета этого комплекса.
Командир расчета рассказал, что «на машине отмечено у нас восемь звезд, это восемь успешно сбитых целей», а именно «семь самолетов противника и один вертолет», передает РИА «Новости».
«Данный комплекс показывает себя очень эффективно. Комплекс и в эту минуту контролирует небо над позициями российских военных. Всего десять секунд нужно подразделению, чтобы из дежурного режима перейти в боевой», – добавил он.
Кроме того, по его словам, беспилотников зенитчики уничтожили уже настолько много, что «сбились со счета».
Как уточнили в российском военном ведомстве, радары комплекса видят воздушную цель на расстоянии до 100 километров. По крупным объектам «Панцирь» стреляет высокоточными и маневренными ракетами.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотника комплексом «Панцирь».
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Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах». Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее охарактеризовали как полноценную военно-информационную войну против России. В Минобороны России представленные украинскими властями материалы назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Это далеко не первое высказывание украинских политиков и публичных персон с призывами к насилию над российскими гражданами. В середине марта в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против телеведущего, усмотрев в его словах «признаки преступлений, предусмотренных статьей УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)».
Комментируя высказывания экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который публично заявлял, что «хороший москаль – это мертвый москаль», политолог Владимир Корнилов указывал, что объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов.
Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских», – подчеркнул Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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Россия собралась в СБ ООН разоблачить украинскую ложь о ситуации в Буче
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Россия запросила заседание в СБ ООН в связи с украинской провокацией, устроенной в городе Буча, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». Он заявил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов, передает РИА «Новости». Он пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта. Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Канцлер Германии Олаф Шольц уже попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
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Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишут СМИ.
Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Газета указывает, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.
К настоящему моменту Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.
Напомним, дипломатический источник сообщил, что в среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»
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Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».
«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны», – заявила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».
«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки
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Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.
Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.
Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.
«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.
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Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Власти Украины известны громкими заявлениями в пропагандистских целях, им следует представить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с какими-либо утверждениями относительно событий в городе Буча, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», – отметил бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, комментируя публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.
«Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», – передает ТАСС слова экс-инспектора ООН.
Как полагает Риттер, сейчас «общественное мнение на Западе формируют путем активного проведения методами информационной войны операции, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете». Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Названы четыре направления переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям – это внеблоковый статус страны, ее границы, политическое устройство и демилитаризация, сообщили знакомые с ситуацией источники.
По первому направлению (внеблоковому статусу) обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. Киев хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы, пишут «Ведомости».
По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий здесь нет, однако есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.
По вопросу демилитаризации – Украина настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия на ее уменьшении в несколько раз. По словам Кортунова, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тыс. солдат на 5,5 млн человек (при этом население Украины превышает 42 миллиона).
Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тыс. человек.
По вопросу политического устройства Украины имеются разногласия, так как российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок.
Однако самый сложный вопрос – это границы. Здесь, как сообщается, признаков компромисса нет. Россия заявляет о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, а цели военной операции были достигнуты как можно скорее.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как успехи спецоперации заставляют Киев услышать требования России.
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В Италии признали ложь газеты La Stampa с использованием фото URA.RU
Обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.
«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года «La Carneficina», показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения России на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», – пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica, сообщает Ura.ru.
Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.
Ранее сообщалось, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.
На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
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Минобороны назвало кадры о массовых убийствах в Буче постановкой Киева
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Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией, заявили в Минобороны.
«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией», – сообщили в Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
«Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве.
Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
После публикации кадров из Бучи городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
Толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции
В Афинах провели автопробег «За мир! За Россию! За Грецию!», в котором приняли участие до 200 машин, сообщают информационные агентства. На его участников напали, предположительно, мигранты из Грузии с украинскими флагами.
Один из организаторов мероприятия Панайотис Ксантопулос посетовал, что «антироссийская истерия достигла апогея». Он заверил, что «большинство греков – 70–80% – сочувствуют русским и русскоязычным», передает РИА «Новости».
«Пришла пора показать, что мы есть, что у нас есть свои права, что не могут выгонять русских женщин с работы, бить наших мальчиков за то, что они говорят по-русски, выгонять студентов из вузов. Это больше не может продолжаться. Поэтому мы решили сделать пробег. Даже из Александруполиса приехали люди, из Ламии», – рассказал Ксантопулос.
Другой организатор Константинос Димитриадис также заявил, что «большинство греков всегда поддерживали и поддерживают Россию». «Мы вместе с вами. И полиция вместе с нами», – заявил он.
Маршрут участников автопробега проходил через центр Афин. На улицах многие жители приветствовали автопробег – приветственно махали, кричали «Россия!». Акция завершилась у памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. У памятника прошел митинг. Ксантопулос отметил, что в Греции «лежат погибшие советские воины, из которых 40% украинцы», а «бандеровцы надругались над их памятью». Люди скандировали «Греция, Россия, православие», «Мы с Россией», «Мы за Россию». Организаторы выразили благодарность правоохранителям за организацию порядка.
Ксантопулос сообщил, что во время автопробега «пару ребят избили». Он призвал «ни в коем случае» не мстить, поскольку «полиция сделала все, что надо». Около 200 человек с украинскими флагами пыталась помещать акции, но полиция не позволила им перекрыть дорогу. В нескольких сотнях метров на двух греков, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек. Жертвы нападения рассказали, что напавшие «пытались вырвать российский и греческий флаг, начали бить по машине». Одному из пострадавших «кастетом разбили голову». Сообщается, что «их было человек 40, но задержать никого не удалось, они сразу убежали, как только появилась полиция», нападавшие были мигрантами из Грузии.
Кроме того, сообщается, что травмы руки получила семилетняя девочка (у ребенка двойное гражданство – России и Греции). Ее мать Светлана рассказала, что «полиция перекрыла дорогу в районе площади Омония и сказала свернуть на улицу Минандру». «Мы оказались там как в ловушке. С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», – сообщила она.
По ее словам, полиция велела уезжать, но «не пыталась остановить нападавших». В больнице ребенку оказали помощь, а в отделении полиции направили к судебному медэксперту. В полицию подано заявление по факту нападения.
Накануне акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине прошла в Нью-Йорке. Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Патриарх Кирилл призвал россиян встрепенуться
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Российские военные должны быть верными своей присяге до конца и «осознавать историческую важность» нынешних событий. А россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только – весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», – сказал патриарх после литургии в главном храме Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Он отметил, что именно поэтому он сегодня здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества – чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента.
По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее народ – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал так, как мало какой из европейских народов. Предстоятель Русской церкви убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.
«Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. <…> Я отталкиваюсь от истории нашего народа, наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы <...> не подвиг нашего народа», – заявил патриарх.
Он добавил, что не перестает чувствовать тревогу за тех людей, которые живут в местах, где происходят военные столкновения. Предстоятель РПЦ призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани». «При этом мы должны быть верны – я имею в виду в первую очередь военнослужащих – своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», – заключил патриарх.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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В Германии зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России
После начала российской военной операции на Украине зарегистрировано свыше 300 преступлений против лиц российского происхождения, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
Зафиксировано 308 преступлений, включая 15 актов насилия. По словам Фезер, против выходцев с Украины зарегистрировано 109 преступлений, 13 из которых сопровождались насилием. Преступления варьировались от повреждения имущества до оскорблений и угроз, передает ТАСС со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Напомним, из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.
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