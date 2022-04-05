В Турции сочли целью спецоперации России прорыв устроенной США осады

Специальная военная операция на Украине – это прорыв осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО, считает турецкое издание Cumhuriyet.

Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а затем протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии, передает РИА «Новости».

При этом, как считают в издании, стратегия США в отношении Китая также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой через Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию.

Например, в Казахстане, как пишет автор материала, в первые дни 2022 года была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования справедливых акций и забастовок рабочих и искажения их направленности, а в Пакистане после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять антироссийскую позицию.

В этой связи издание призывает рассматривать специальную военную операцию России на Украине с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В ином случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».

Ранее были названы четыре направления переговоров России и Украины.

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