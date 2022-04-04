В Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли

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4 апреля, понедельник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин утвердил ответные визовые меры для «недружественных стран»
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Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой.
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Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет.
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Президент Байден, обвиняющий Путина в агрессивности, всплыл в ролике, где расписывается в собственном политическом людоедстве: «Это я предлагал бомбить Белград. Это я предлагал американским летчикам уничтожить все мосты через Дунай».
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли
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Германия исходит из того, что оплата российского газа должна быть в евро и в настоящее время продолжает с партнерами в Евросоюзе изучать указ о переводе этих операций в рубли, заявила представитель Минэкономики ФРГ Брате Барон.
«Этот указ изучается, мы обмениваемся информацией с партнерами в ЕС. Наша позиция понятна: частные договоры сохраняют актуальность, актуальна оплата в евро и долларах», – приводит ее слова ТАСС.
«Действительно, есть различные трактовки того, как понимать этот указ. Один пункт подразумевает, что у «Газпромбанка» есть 10 дней на то, чтобы зафиксировать процедуру и таким образом определить, какой поток платежей, в каком направлении и в какой валюте осуществляется», – добавила Барон.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. В Кремле отмечали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.
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В Кремле объяснили невозможность продажи российского газа британской Shell
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил невозможность для британской Shell покупать газ у РФ издержками антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России
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Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
По мнению эксперта, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим (при таком сценарии) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», – заявил Руссвурм в эфире телеканала ZDF, слова которого передает РИА «Новости».
Накануне советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
В среду в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты за поставки природного газа. В Берлине заявили, что поставки энергии, согласно договорам, оплачиваются исключительно в евро или долларах.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.
Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».
«Несмотря на (...) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.
Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».
Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.
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Газпром прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
Корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщила пресс-служба компании.
«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Барисс заявил, что решение России об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
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Стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России
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Автомобильные заводы немецкого концерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, пишут СМИ.
По информации источников «Ведомостей», сотрудникам сообщили о простое до 12 мая, однако, предположительно, он продлится до июля включительно из-за проблем с поставками. Компания рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и через Грузию в Россию. В руководстве компании надеются, что этот вопрос будет решен к середине мая.
Сообщается также, что производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал.
Автозавод Volkswagen Group Rus выпускает легковые и коммерческие автомобили Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley, Skoda, Ducati.
Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
Литва полностью отказалась от поставок газа из России
Литва полностью отказалась от поставок российского газа, остальная Европа тоже последует нашему примеру, заявил президент страны Гитанас Науседа.
«С этого месяца – больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!», – написал Науседа в своем Twitter-аккаунте, передает РИА «Новости».
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями
Оплата российского газа в рублях, вероятно, «формально не нарушает санкционный режим и возможна», заявила латвийская компания Latvijas Gaze.
Latvijas Gaze заявила, что таково «первое впечатление». Компания «продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна». При этом указывается, что у компании достаточно запасов газа для выполнения обязательства перед потребителями, передает ТАСС.
Напомним, глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс заявлял, что в Прибалтику прекращены поставки российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
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Макрон высказался за новые санкции против России из-за событий в Буче
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Франция обсудит с партнерами по ЕС введение новых санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter.
«Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются в частности нефти и угля», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из России, французский лидер заявил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».
«В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае, это мое желание», – добавил Макрон.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта, и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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В Словакии допустили оплату российского газа в рублях
Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то нужно будет платить в рублях, заявил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.
«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из России) рублем, то платим рублем», – сказал министр в эфире Словацкого ТВ, передает РИА «Новости».
Сулик напомнил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Он отметил, что поддерживает диверсификацию поставок газа, но считает, что для этого необходимо несколько лет.
На решение актуальной ситуации с газом, по мнению Сулика, есть около шести недель. «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», – подчеркнул глава Минэкономики Словакии.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро за газ.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Польша указала на «главный тормоз» санкций против России
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Самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал к «решительным санкциям против российского общества».
«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – приводит его слова РИА «Новости».
Моравецкий при этом опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. «Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие – это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие – крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», – продолжил Моравецкий.
Он призвал наложить «решительные санкции на российское общество» и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля.
Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.
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Белоруссия согласилась платить рублями за газ из России
Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, – отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.
По его словам, Россия и Белоруссия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».
Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
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Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
Глазьев оценил долю рубля в торговле стран ЕАЭС
Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить, сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией», – сообщил Глазьев в интервью РИА «Новости».
Министр ЕЭК отметил, что на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. «Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28% и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно», – добавил министр.
При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже. «Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России», – заявил Глазьев.
Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.
«Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам», – заключил он.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН выступили с инициативой, согласно которой России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.
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