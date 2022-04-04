В Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли

Германия исходит из того, что оплата российского газа должна быть в евро и в настоящее время продолжает с партнерами в Евросоюзе изучать указ о переводе этих операций в рубли, заявила представитель Минэкономики ФРГ Брате Барон.

«Этот указ изучается, мы обмениваемся информацией с партнерами в ЕС. Наша позиция понятна: частные договоры сохраняют актуальность, актуальна оплата в евро и долларах», – приводит ее слова ТАСС.

«Действительно, есть различные трактовки того, как понимать этот указ. Один пункт подразумевает, что у «Газпромбанка» есть 10 дней на то, чтобы зафиксировать процедуру и таким образом определить, какой поток платежей, в каком направлении и в какой валюте осуществляется», – добавила Барон.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. В Кремле отмечали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.

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