О доверии Путину положительно ответили свыше 80% участников опросов ВЦИОМ и ФОМ

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 80%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, согласно данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,6% респондентов. Показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,7%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 11200 человек (в среднем 1600 человек в день) старше 18 лет с февраля по апрель 2022 года. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Между тем результаты опроса ФОМ показали, что деятельность президента одобряют 82% респондентов. Доверяют Путину 80% опрошенных, сообщается на сайте Фонда.

Опрос «ФОМнимбус» проводился 22-24 апреля в 53 субъектах России. В опросе приняли участие 1500 человек.

Ранее также отмечался рост доверия к президенту, об этом свидетельствовали данные социологических опросов.