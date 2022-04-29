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Посол Латвии призвал к нормализации отношений России и Запада
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Латвия не рада введению антироссийских санкций, и как непосредственный сосед России желает нормализации ее отношений с Западом, заявил посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш в интервью RTVI.
«Почему мы не рады вот тому, что санкции [против РФ] нужны? Потому что Латвия – непосредственный сосед Российской Федерации. <...> Потому что по логике мы как соседи, мы будем иметь более позитивное и самочувствие, и какие-то перспективы, если отношения между Западом в целом и Россией будут нормальными, прагматичными», – цитирует ТАСС Риекстиньша.
По его словам, разногласия с Россией будут и в дальнейшем, но «не такие, как сейчас». «Я не скажу, что у нас особая такая нервозность (из-за ухудшения отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине – прим. ВЗГЛЯД), но все равно то, что происходит, нас тревожит больше, это объективно, нежели тех стран, которые находятся далеко-далеко отсюда», – добавил посол.
«Мы, конечно, были бы рады, если бы эти отношения были на таком позитивном плане, но, увы, на данный момент мы не можем поступаться принципами», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийские санкции повлияли на Прибалтику.
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Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Немецкий концерн BASF заявил об уходе из России и Белоруссии
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Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует до начала июля свернуть весь бизнес на территории России и Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на заявление концерна.
Исключение составят только сегменты, необходимые для производства продуктов питания, так как в концерне опасаются «глобального продовольственного кризиса», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
BASF поясняет, что такое решение было принято в свете санкций Евросоюза против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
В начале марта немецкий концерн сообщил об отказе от заключения в обеих странах новых сделок. В настоящее время, по данным BASF, в России и Беларуссии в его структурах работают 684 сотрудника, которых до конца 2022 года концерн обещает поддерживать.
По данным DW, в 2021 году продажи на российском и белорусском рынках составляли около 1% от всего объема продаж группы BASF.
BASF Societas Europaea – крупнейший в мире химический концерн, его штаб-квартира находится в Людвигсхафене на юго-западе Германии.
В начале апреля швейцарские СМИ предупреждали, что если химический гигант BASF прекратит свою деятельность на территории России, «повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов». «Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», – утверждал швейцарский телеканал SRF.
В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России
Европе нужно будет возобновить сотрудничество с Россией по окончании боевых действий на Украине, изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, считает вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
Ремишова заявила, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза, передает ТАСС.
«Я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Москва не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как КНДР.
При этом ранее Еврокомиссия заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС. Вместе с тем главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях
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Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.
«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.
Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Медведев заявил о сложностях для захотевших вернуться в Россию зарубежных фирм
Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес налаживает полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в России хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. И их поддержка – в приоритете.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России нашли управу на сбежавший западный бизнес.
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Владелец бренда Zara опроверг открытие магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя.
«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», – цитирует РИА «Новости» ответ компании.
В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
Патрушев предупредил о голоде в мире из-за антироссийских санкций
Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – заявил Патрушев «Российской газете».
По его словам, рост инфляции и снижение уровня жизни уже на европейцах. Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. Патрушев также отметил, что в ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.
Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.
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Титов предложил возродить «челноков»
Ключевую роль на пути выхода России из экономической ситуации, в которой она оказалась в результате западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и «челноки», заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые челноки, сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению бизнес-омбудсмена, люди с удовольствием поедут сегодня за товаром в ту же Турцию, Китай, Индию, другие дружественные страны. «Главное – создать «челнокам» режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции», – заметил он.
Титов убежден, что свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение, следует в настоящее время предоставить всему МСБ, лишь в таком случае этот сектор предпринимателей сможет обеспечить выход России из текущей экономической ситуации.
«Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!» – подчеркнул Титов.
Стимулируя развитие МСБ, считает он, Россия начнет создавать собственное производство, рабочие места, и не только сможет таким образом сформировать дифференцированную экономику, независимую от нефти и газа, но и создать общество среднего достатка. «Внутренний спрос, столь необходимый для развития любой экономики, обеспечивает только средний класс», – заключил бизнес-омбудсмен.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
Озвучен прогноз по спаду российской экономики по итогам 2022 года
Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такой прогноз озвучили СМИ со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.
«Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно», – пишут «Ведомости» со ссылкой на проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития России, составленный ведомством.
По данным издания, «в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России – на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году».
«Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году», – указано в материале.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
В Москве возобновил работу магазин сети OBI
В Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI, возобновившей работу в России. При этом ажиотажа среди покупателей по этому поводу не наблюдается.
Сеть временно будет работать под брендом «ОБИ», но в дальнейшем проведут ребрендинг, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.
Компания сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.
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Оборот Wildberries в 2022 году вырос на 95%
По итогам первого квартала 2022 года оборот маркетплейса Wildberries составил 289,2 млрд рублей, что на 95% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.
Общее число заказов составило 288,7 млн, показав рост на 128%, пишет «Коммерсант».
Самые большие объемы продаж зафиксированы в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Объем продаж составил 105 млрд рублей, что на 79% больше прошлогоднего аналогичного периода. Также на 131%, до 45 млрд рублей, выросли продажи товаров для дома и дачи, на 74%, до 32,1 млрд рублей, – детские товары, на 100%, до 28,3 млрд рублей, – косметики и парфюмерии, на 91%, до 28,1 млрд рублей, – бытовой техники и электроники.
Больше всего выросли продажи в категориях «Сантехника» (+398%), «Все для садоводства» (+280%), «Товары для отдыха и кемпинга» (+266%), «Фото- и видеотехника» (+263%), «Умный дом и безопасность» (+248%).
Пик продаж пришелся на февраль – март.
Также в первом квартале на Wildberries зарегистрировалось более 136 тыс. новых продавцов, что почти в два раза больше прошлогоднего аналогичного периода. Всего с платформой сотрудничает более 650 тыс. продавцов.
Ранее Wildberries сообщила, что объем заказов у российских брендов за первую неделю проекта в поддержку российских предпринимателей «Сделано в России» с 14 по 21 апреля вырос на 132% – до 33,4 млрд рублей.