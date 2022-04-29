Посол Латвии призвал к нормализации отношений России и Запада

Латвия не рада введению антироссийских санкций, и как непосредственный сосед России желает нормализации ее отношений с Западом, заявил посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш в интервью RTVI.

«Почему мы не рады вот тому, что санкции [против РФ] нужны? Потому что Латвия – непосредственный сосед Российской Федерации. <...> Потому что по логике мы как соседи, мы будем иметь более позитивное и самочувствие, и какие-то перспективы, если отношения между Западом в целом и Россией будут нормальными, прагматичными», – цитирует ТАСС Риекстиньша.

По его словам, разногласия с Россией будут и в дальнейшем, но «не такие, как сейчас». «Я не скажу, что у нас особая такая нервозность (из-за ухудшения отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине – прим. ВЗГЛЯД), но все равно то, что происходит, нас тревожит больше, это объективно, нежели тех стран, которые находятся далеко-далеко отсюда», – добавил посол.

«Мы, конечно, были бы рады, если бы эти отношения были на таком позитивном плане, но, увы, на данный момент мы не можем поступаться принципами», – подчеркнул он.

Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийские санкции повлияли на Прибалтику.

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