Пескова спросили об обмене Ярошенко на Рида

В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО

Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.

«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».

При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.

По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.

Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.

Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

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