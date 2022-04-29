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Мелитополь начнет выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях
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Власти Мелитополя с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях, сообщила мэр города Галина Данильченко.
«С 1 мая Мелитополь начинает переход на рублевую валюту денежного оборота. Это позволит обеспечить выплаты пенсионерам, а также зарплаты работникам бюджетной сферы, потому что украинская власти полностью заблокировала банковскую систему, лишила возможность мелитопольцев получать свои деньги. Рублевая валюта будет использоваться параллельно с гривной. Ценники в магазинах и на рынках будут указываться как в рублях, так и в гривнах», – сообщила Данильченко, слова которой опубликованы в Telegram-канале Администрации города Мелитополя.
Ранее Данильченко рассказывала об открытии объектов культуры и спорта для детей в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных.
Напомним, в марте постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщал, что в южных регионах Украины, которые перешли под контроль российских войск, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Немецкие неонацисты направили помощь боевикам «Азова»
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Правительство Германии располагает информацией о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине», об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в Бундестаге.
«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что подобным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами».
Как известно контрразведке Германии, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и ее боевым крылом «Азов» (запрещен в России).
Кроме того, 10 апреля немецкая партия сообщила о передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».
Ранее Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.
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Стало известно о применении Киевом дрона Ту-143 в Херсоне как крылатой ракеты
ВСУ применили во время удара по Херсону в качестве кустарной крылатой ракеты начиненный взрывчаткой старый советский беспилотник Ту-143 «Рейс», сообщил источник в силовых структурах.
«Во время удара украинской стороны по Херсону вчера ночью в числе других целей был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-143 «Рейс». Его украинская сторона использовала в качестве ударного средства, так как дрон был снабжен неотделяемой боевой частью. В результате получилась кустарная крылатая ракета», – цитирует его РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, дрон был уничтожен в воздухе.
Напомним, в ночь на четверг ракета «Точка-У» в ходе обстрела Херсона попала во двор спортивной школы.
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Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»
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Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику».
«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – приводит его слова РИА «Новости».
Стремоусов подчеркнул, что «будущее Херсонской области – перспективное и без каких-либо страхов». «Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», – отметил он.
По его словам, сейчас, прежде всего, стоит задача восстановления экономики региона. «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», – подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, регион перешел в рублевую зону. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
Возросло число жертв обстрела ВСУ рынка в Донецке
Количество погибших после обстрела украинскими военными продуктового рынка в Донецке возросло до пяти, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Министерство сообщило, что четверо погибли на месте обстрела, один скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, передает РИА «Новости».
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», – добавили в ведомстве.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что погибли три человека, пострадали 10.
Также после обстрелов в ДНР оказались обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек.
Главу минобороны Чехии раскритиковали за «отсталость» из-за слов в адрес России
Министр обороны Чехии Яна Чернохова провоцирует в обществе «военный психоз», а ее критические высказывания в адрес Москвы говорят об «отсталости» ее восприятия от действительности, пишет журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny.
Автор публикации напомнил, что ранее чешский политик призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН из-за военной операции на Украине. Также, по его словам, она обратилась к международной организации с предложением: «Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются».
«Заявления госпожи Черноховой, которую назначили министром обороны, свидетельствуют об отсталости ее представлений о том, как развивается послевоенная мировая история», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель отметил, что Чернохова «кичится» сплочением чешского общества против России и «презирает» тех, кто иначе смотрит на этот конфликт.
«Я рекомендую Черноховой повысить образование в области международных отношений и перестать провоцировать воинственный психоз», – заключил журналист.
Напомним, в конце марта Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Добровольцы доставили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», жителям Харьковской области.
Представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне, рассказала РИА «Новости», что в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией международной общественной организации «Внуки» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» возвращались из Харьковской области, «попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка».
«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», – поделилась она.
По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы.
«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов – руководитель движения «Патриарший доброволец», его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», – отметила Анна.
По ее словам, машина, в которой она находилась, немного отстала от остальной колонны, и находившиеся в ней «видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины, то есть били по дороге».
Ранее в четверг в Белгороде сработали системы ПВО, в небе над городом были видны вспышки.
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Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.
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ФСБ предотвратила теракт в симферопольском ТРК
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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый задержан, им оказался бывший украинский военнослужащий.
«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.
Добавляется, что по адресу проживания задержанного изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Также обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта.
Заведено дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.
Ранее на этой неделе сообщалось о предотвращении теракта в Тверской области. Студент колледжа, являвшийся сторонником украинской неонацистской организации «М.К.У.», намеревался устроить теракт на 9 Мая.
Журналист призвал не путать популярость звезд шоу-бизнеса с патриотизмом
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«Вы вообще видели, кого зовут на эти концерты? Какое отношение эти люди имеют к патриотическому движению?» – сказал газете ВЗГЛЯД журналист ВГТРК Андрей Медведев, комментируя решение об отмене выступления певца Сергея Лазарева на концерте «ZaРоссию» в Липецке после критики артиста со стороны патриотической общественности.
«Они что, помогают беженцам, отправляют гуманитарку, восемь лет поддерживали Донбасс? Позиция чиновников – пригласить кого-нибудь, лишь бы этот человек был более-менее популярен, чье имя на слуху», – считает Медведев, который выступал резко против участия Лазарева в патриоическом марафоне. При этом журналист выразил удивление, почему на такие концерты не приглашают певицу Юлию Чичерину, которая постоянно ездит на Донбасс, Вадима Степанцова, или Романа Воронина, известного как рэпер Рем Дигга.
«Чиновники даже не знают, кто это такие. Но дело здесь не в артистах, а в качестве чиновников, их менталитете. А менталитет чиновников заключается в том, что им кажется – такой «Голубой огонек» во всех смыслах каким-то образом связан с патриотизмом», – расуждает журналист. При этом он напоминает, что у нас есть чиновники, которые ездят на Донбасс, собирают гуманитарку. «Ну а есть люди, которые приглашают Лазарева выступать. Просто это такие разные люди», – говорит журналист.
Напомним, певец Сергей Лазарев должен был выступать в Липецке 29 апреля на патриотическом концерте «ZаРоссию». Однако после того, как патриотическая общественность выступила резкро против его участия в марафоне «ZaРоссию», а сам певец отказался прояснить свое отношение к событиям на Украине, было принято решение об отмене его выступления. Вместо Лазарева перед липчанами выступит певец Николай Басков.
Напомним, после начала военной спецоперации России на Украине, Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий. Позже запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.
Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока.
Глава минобороны Британии заявил о законности ударов ВСУ по объектам снабжения Вооруженных сил России
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Украина имеет законное право наносить удары по путям и объектам Вооруженных сил России в соответствии с международным правом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
«Украина имеет полное право использовать имеющееся у нее оружие [в том числе полученное от Великобритании] в целях самообороны. Очевидно, что когда речь идет о подобном вторжении, выбор путей снабжения российской армии в качестве целей будет для Украины частью самообороны, поскольку без топлива, продовольствия и боеприпасов российская армия остановится и не сможет продолжать вторжение», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Би-Би-Си.
«Мне не известно о каких-либо доказательствах того, что за ударами или взрывами, которые мы наблюдали в России, стоит украинское государство, однако если бы Украина приняла решение бить по логистической инфраструктуре российской армии, то это было бы законно в соответствии с международным правом», – отметил Уоллес.
Британский министр добавил, что сейчас у Киева нет британских вооружений, с помощью которых могли бы наноситься такие удары.
Ранее замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой».
Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым
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Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет поставляться гарантированно, возобновления водной блокады полуострова не допустят, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
По его словам, в области уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. По инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец.