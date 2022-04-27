Умер экс-начальник аналитического управления КГБ разведчик Николай Леонов

Бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов, знакомый с Фиделем Кастро и Че Геварой, ушел из жизни на 94-м году жизни, сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

«27 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 94-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, ветеран СВР Николай Сергеевич Леонов», – передает ТАСС слова Иванова. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Николай Леонов родился 22 августа 1928 года в крестьянской семье. После окончания МГИМО в 1952 году был направлен на работу в издательство иностранной литературы. В апреле 1953 года его направили в Мексику, где он поступил на учебу в Мексиканский университет на филологический факультет. В эти годы он познакомился с кубинским революционером Раулем Кастро и Че Геварой. С 1956 по 1958 год вновь работал в издательстве иностранной литературы.

В 1958 году был рекомендован на службу во внешнюю разведку. Еще во время учебы в разведшколе вошел в состав миссии заместителя председателя Совета министров СССР Микояна в Мексику, а затем на Кубу для установления контактов с кубинским революционным руководством. С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике. Привлекался для работы с Фиделем Кастро и другими кубинскими руководителями.

С 1968 года работал в центральном аппарате внешней разведки, неоднократно выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Южную Америку, Среднюю Азию, другие страны. Выполнял ответственные поручения руководства разведки. В 1971-1983 годах был заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки, с 1983 по 1990 год – заместителем начальника разведки. В 1990-1991 годах занимал должность начальника аналитического управления КГБ СССР.

Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями. Отмечен знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».