Система ПВО сработала в Курской области

В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России

«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.

«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.

«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.

«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.

Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.

«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.

По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.

Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».

При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.

При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.

«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:

«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».

В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.

Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.

Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».

«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.

Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.

Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

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