Депутат уточнил число жертв и пострадавших при нападении на ульяновский детсад

В Грузии назвали Владимира Зеленского врагом страны

Грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот понимает сдержанную позицию Баку в плане поддержки Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Народ Грузии должен один раз и навсегда понять, что этот субъект – враг нашего государства. Надо понять, что то, что делает Зеленский (по отношению к Грузии), это вместе с неблагодарностью еще и огромное шарлатанство», – заявил Эдишер Гвенетадзе, передает imedinews.ge.

Другой грузинский эксперт Зураб Кадагидзе также выразил удивление тем, что «Зеленский не понимает позиции Грузии, которая оккупирована, но при этом на всех международных платформах поддерживает Украину, которая на первом месте в плане оказания гуманитарной помощи дружественной стране, а вот Азербайджан он понимает».

«Это какая-то аномалия», – считает Зураб Кадагидзе.

Ранее Зеленский, в частности, сказал, что «Азербайджан поддерживает Украину разными способами». По словам Зеленского, украинская сторона получила и гуманитарную и медицинскую помощь от Азербайджана. «Думаю, Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать и Украине. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах... Пожалуй, это одна из немногих стран, от которой мы понимаем баланс нейтральности. Я понимаю, почему: потому что сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего – долго понимать не сможем», – сказал президент Украины.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил в понедельник, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой».

По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».

Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.

«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.

15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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