Стартовала просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» Российского общества «Знание» стартовала в России. В рамках проекта выдающиеся ученые, предприниматели, медиаменеджеры, государственные и общественные деятели, представители творческих профессий проведут тысячи уроков в школах по всей стране с 25 по 29 апреля.

Лекции, мастер-классы и открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах. Спикеры не только расскажут о том, что они лучше всего знают по роду своей деятельности, но и выслушают мнения школьников и ответят на их вопросы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас перед каждым из вас открывается время возможностей. Наступают перемены, происходят изменения практически во всех сферах, причем во всем мире. Важно, чтобы у каждого из вас была возможность определиться, как можно раньше, кем вы хотите стать в жизни, каких целей добиться. Для этого нужно понять себя через историю своей страны. Если не опираться на традиции, культуру и прошлое Родины, невозможно двигаться вперед. Неслучайно именно сегодня на историю и культуру России делаются попытки атаки извне. Нас хотят ослабить, оторвать от корней, но этого не произойдет, в первую очередь, благодаря вам», – заявил в приветственном слове первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

За пять дней лекторы Российского общества «Знание» и приглашенные спикеры посетят площадки образовательных организаций по всей стране, в том числе и в небольших населенных пунктах. Онлайн-трансляция мероприятия доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«В рамках просветительской акции Российского общества «Знание» «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» вас ждут онлайн-лекции, пройдет более 5 000 встреч в школах с интересными, яркими людьми – руководителями как государственных органов, так и крупных компаний; великими российскими спортсменами; выдающимися учеными с мировым именем; состоявшимися бизнесменами. И все эти люди смогут поделиться собственным опытом, расскажут, как они делали в жизни свой выбор, справлялись с трудностями, почему они выбрали свою профессию. Всем им без исключения в какой-то момент казалось, что есть проблемы, с которыми невозможно справиться. Но они преодолели сложности, став только сильнее. Увидев их опыт, вы сможете не просто перенять его, а посмотреть на них как на живой пример, задать спикерам вопросы. Не зря Российское общество «Знание» – это не только лекции, а диалог», – добавил Кириенко.

Первую лекцию провел Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его выступление было посвящено новым возможностям цифровой образовательной среды.

«В последнее время наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Многочисленные санкции, кибератаки, провокации, запреты и ограничения на поставки оборудования, использование программного обеспечения, цифровых сервисов. Все отрасли оказались под тщательно спланированным серьезным враждебным давлением. Но отечественная сфера образования заранее начала готовиться к полноценному и независимому от зарубежных стран, качественному и безопасному функционированию своих сервисов», – сказал министр.

Сергей Кравцов подробно рассказал о преимуществах российских разработок: это и безопасный доступ к ресурсам; наличие собственной библиотеки верифицированного цифрового образовательного контента; возможности облачного хранения и совместной работы с документами и многое другое.

Глава Минпросвещения рассказал о преимуществах отечественной цифровой образовательной среды

«Цифровая образовательная среда открывает действительно безграничные возможности. Технологии поступательно развиваются, и мы стремимся идти в ногу со временем. Самое главное – опираемся на отечественные продукты. Наши решения нисколько не уступают западным аналогам, а в чем-то их превосходят», – сказал в заключение Кравцов.