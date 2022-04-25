Краснов призвал прокуроров показать надежность России как делового партнера

Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру

«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».

«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».

«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.

При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский

Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.

Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.

«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.

Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.

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