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24 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 09:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил россиян с Пасхой
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поздравил россиян с Пасхой
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов, сообщила пресс-служба Кремля.
«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Также глава государства отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение «наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».
Кроме того, Путин добавил, что самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в сложное время нуждается в заботе и поддержке.
В воскресенье глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.
Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
При этом, по словам Шойгу, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались, более 4 тыс. уничтожены, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 тыс. 100 человек, передает ТАСС.
Министр добавил, что националисты за восемь лет создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», за счет чего город превратился в «столицу националистического батальона «Азов» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД)». Они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У», дальность поражения которых распространяется на Таганрог и Ростов-на-Дону.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства.
Путин отметил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела. По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
До этого Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Путин: Российские военные – все герои
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Президент Владимир Путин предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
«Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил, действительно, героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», – передает ТАСС слова глава государства на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
Президент подчеркнул, что российские военные – все герои для России, передает РИА «Новости».
«Я хочу, чтобы они (российские военные) все знали. В нашем понимании они – все герои. В понимании всей России. Они все герои», – сказал Путин.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Путин назвал условие встречи с Зеленским
Возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Мишель в среду посещал Киев, где, в частности, встречался с Зеленским.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
До этого в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Песков счел лицензии Британии на платежи Газпромбанку попыткой упростить жизнь
Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставки газа в ЕС, является «попыткой упростить себе жизнь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«И всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Песков заявил, что это лишь способ «упростить себе жизнь в том числе». Ранее Великобритания, которая в конце марта ввела санкции в отношении Газпромбанка, в четверг выпустила генеральную лицензию, позволяющую осуществлять платежи за газ банку и его дочерним предприятиям до 31 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Эксперт: Президент тонко чувствует отношение общества к спецоперации на Украине
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Процесс сплочения общества вокруг фигуры президента возник с момента начала украинской спецоперации, и этот процесс продолжается до сих пор. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя итоги опроса, согласно которому уровень доверия к Путину среди россиян за неделю вновь вырос.
«На мой взгляд, последние замеры общественного мнения отражают два феномена. Первый: цифры, проценты поддержки, которые мы видим, означают поддержку принятого президентом решения по проведению спецоперации на Украине», – считает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Второй феномен, по мнению политолога, заключается в том, что Владимиру Путину по ходу спецоперации удается улавливать настроения рядовых россиян. «Судя по всему, решения Москвы по прекращению штурма «Азовстали», и жесты доброй воли по отводу сил с севера страны, предпринимались с опорой на настроения в обществе. Угадывание президентом того, что хотят граждане, – очень интересный тренд, который нельзя не отметить», – заявила она.
Два этих феномена взаимно дополняют друг друга и в итоге приводят к такому росту популярности главы государства, полагает эксперт. «У Путина были высокие рейтинги и до начала операции. Но они продолжают расти даже на фоне непростой обстановки. На мой взгляд, это очень показательный тренд», – подчеркнула Линдигрин. «Кстати, судя по другим соцопросам, также растут рейтинги кабинета министров в целом и премьера Михаила Мишустина в отдельности. Из этого можно сделать вывод о том, что общество одобряет те меры, которые принимает правительство в нынешней сложной экономической ситуации, которая складывается из-за западных санкций», – подытожила эксперт.
Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, уровень доверия и одобрения работы Владимира Путина среди россиян вырос за неделю. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Так, подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Путина, отмечен рост доверия к президенту. Негативно оценили его работу только 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости». Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.
Свой опрос провел и ВЦИОМ: по его данным, показатель одобрения деятельности президента в период 11–17 апреля составил 78,4%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,7%. Деятельность президента за указанный период не одобрили 13,7% респондентов, выразили недоверие 15,7% населения.
Путин попросил Шойгу еще раз предложить украинским военным в Мариуполе сдаться
Президент Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что Россия гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.
«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова Путина Шойгу.
При этом, по словам министра обороны России, боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе.
«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», – сказал он.
«Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался, и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», – добавил Шойгу.
Он сообщил также, что Вооруженные силы России и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.
«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – сказал он.
Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. «Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта», – сказал Шойгу.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Рядом с Путиным, как и в прежние годы, мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Храм Христа Спасителя, который, по данным его сайта, вмещает до 10 тыс. человек, почти заполнен.
Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.
Уровень доверия и одобрения работы Путина среди россиян вырос за неделю
Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Владимира Путина, отмечен рост доверия к президенту, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Так, на вопрос, «Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо», 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости».
Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.
Напомним, репрезентативный еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 15-17 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Вместе с тем свой опрос провел ВЦИОМ: по его данным, показатель одобрения деятельности президента в период с 11 по 17 апреля составил 78,4%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,7%.
Деятельность президента за указанный период не одобрили 13,7% респондентов, выразили недоверие 15,7% населения.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 11 по 17 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Ранее стало известно, что большинство россиян (62%) считают, что целью России в спецоперации на Украине является обеспечение безопасности своих границ.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова. «По теме, как всегда, вы получите информацию», – добавил он.
По словам Пескова, Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель», – сказал Песков.
Эксперт: Нашим дизайнерам пора занять места ушедших из России западных брендов одежды
«Долгое время единственным признаком стиля и вкуса считалось наличие в вашем гардеробе известных зарубежных брендов. Ситуация поменялась», – заявил газете ВЗГЛЯД социолог Иосиф Дискин. В среду в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин пообещал господдержку российским дизайнерам и производителям одежды.
«Сейчас нужно перестраивать экономику, а заодно пользоваться новыми возможностями, которые открываются. И участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» помогают адаптировать нашу деловую и социальную сферу к новой ситуации», – сказал ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Иосиф Дискин.
«Одна из тем, которую поднимали вчера участники встречи с президентом – это необходимость поддержки отечественных дизайнеров. Долгое время единственным признаком стиля и вкуса считалось наличие в вашем гардеробе известных зарубежных брендов. Ситуация поменялась. Российские дизайнеры сегодня лидируют на международных конкурсах, а теперь они сами говорят: пришло наше время, нам пора занять места ушедших из России западных брендов», – отметил Дискин.
«Я считаю, что наши люди выгодно отличаются от иностранцев своей высокой предприимчивостью. В отличие от многих зарубежных коллег, наши предприниматели никогда не довольствуются достигнутым, они все время ищут новые возможности для реализации своих идей. И в рамках платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) такие молодые деловые люди получают поддержку на самом высоком уровне», – отметил эксперт.
Впрочем, добавил Дискин, для участия в проектах платформы нет никаких возрастных ограничений. «Вне зависимости от того, сколько им лет, участники платформы активны, они хотят и сами меняться, и менять и деловую, и социальную ситуацию вокруг себя. Проекты РСВ дарят им такую возможность», – полагает он.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» – платформы, которая объединяет больше двух десятков социальных, образовательных и управленческих проектов, конкурсов и олимпиад. Платформа начала работу по инициативе главы государства почти четыре года назад.
Выступая на заседании, Путин, в частности, призвал отечественных производителей занять место ушедших западных брендов. Как сообщила «Комсомольская правда», в ходе заседания дизайнер одежды из Екатеринбурга Инна Королева подарила Путину куртку, которую сшила в своей мастерской. Дизайнер, представлявшая на заседании арт-кластер «Таврида», заверила, что российские мастера смогут создавать качественную одежду. «Мне хотелось бы, чтобы носить российские бренды стало модно и престижно», – сказала президенту Королева. В свою очередь Путин пообещал отечественным производителям одежды поддержку.
Пескова спросили о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин пока не планирует говорить по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока нет, пока еще не вставали [в график] такие контакты», – ответил он на вопрос о возможности разговора лидеров России и Турции, сообщает РИА «Новости».
Песков уточнил, что «речь идет о возможном телефонном разговоре».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшее время.
Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.
Эрдоган заявил о желании провести переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
Эрдоган заявил, что он планирует «провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни», передает ТАСС.
Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским.
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество на постсоветском пространстве
Президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности (СБ) обсудил вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве.
«Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», – передает его слова ТАСС.
По линии правительства этими вопросами занимается вице-премьер Алексей Оверчук.
На заседании с Совбезом 15 апреля Путин обсудил концепцию гуманитарной политики.
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