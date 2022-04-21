Путин на Пасху традиционно посетит храм

Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь

«Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод «Азосталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал Ходаковский.

Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.

«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.

Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.

«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – заключил Ходаковский.

В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».

Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.

«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.

Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он. Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали.

«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.

При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».

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