Представитель РПЦ: Пасхальную радость не могут омрачить ограничения посещения храмов

В столице пасхальные службы пройдут без прихожан, а в регионах, где распространение коронавируса невелико, церковь планирует найти взаимопонимание с местными властями относительно мер ограничения доступа верующих в храмы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя сообщения о закрытии храмов на Пасху.

«Если говорить о столице, исполняя постановление санитарных властей, мы были вынуждены ограничить доступ верующих в храмы. Санитарные власти города полагают: открытый доступ верующих в храмы может принести дополнительные риски заражения людей коронавирусной инфекцией», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Но это предписание «не является общеприменимым для всей территории России», указал собеседник. «Мы помним слова президента, который отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России очень отличается по регионам. Есть регионы, где распространение этой заразы очень небольшое», – подчеркнул Кипшидзе. Он выразил надежду, что местные власти там смогут найти оптимальную модель взаимодействия с правящими архиереями. «Цель – достичь понимания, насколько целесообразно ограничение доступа верующих в храмы и в монастыри в том или ином регионе», – пояснил представитель РПЦ.

Кипшидзе не назвал точное число епархий, в которых пасхальные богослужения, как ожидается, пройдут в присутствии прихожан, но подчеркнул: «В любом случае, правильно оставить региону возможность самому принимать решение, исходя из реально складывающейся ситуации».

При этом представитель патриархии напомнил, что руководство церкви призывает неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические инструкции, которые распространены по всем епархиям. «Они касаются проведения дезинфекции в храмах, в том числе икон, к которым прикладываются. И ряда других мер, которые способны максимально обезопасить тех, кто будет в пасхальную ночь, согласно местным условиям, находиться в храме», – подытожил Кипшидзе.

Предстоящая Пасха будет праздноваться в затрудненных условиях, но «для православных верующих она остается центральным праздником» и «пасхальную радость не может омрачить никакое ограничение, связанное с посещением храмов и необходимостью самоизоляции», отметил собеседник.

«Никакие внешние обстоятельства не способы умалить радости православных верующих о воскресшем Спасителе. Порядок богослужения будет оставаться таким же, каким он сложился за многие столетия церковной жизни. Литургии будут совершаться священнослужителями в храмах по церковному уставу», – добавил Кипшидзе.

Стоит отметить, сейчас РПЦ устраивает онлайн-трансляции из главных храмов Москвы и Петербурга. В частности, из столичного храма Христа Спасителя ведутся трансляции служб, которые проводятся патриархом Московским и всея Руси Кириллом. «Верующие имеют возможность присоединиться к общей молитве из дома, также используя последования (сочетания молитв, песнопений) праздничных богослужений с сайта Московского патриархата», – напомнил представитель РПЦ.

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Кипшидзе напомнил о призыве к верующим, которые соблюдают самоизоляцию, в пасхальную ночь поставить на подоконник зажженную свечу. «Делать это нужно аккуратно. Чем больше свечей мы зажжем в городах с ограничением на доступ верующих в храмы, тем более явным и убедительным знаком нашей молитвенной службы это станет», – уверен собеседник.

Ранее в четверг стало известно, что коронавирус выявлен у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

На прошлой неделе глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков. Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

Ранее председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков заявил газете ВЗГЛЯД, что в сложившихся обстоятельствах для прихожан есть даже определенная польза: «То временное ограничение, которое сейчас вынуждены соблюдать очень многие люди, особенно пожилые, позволит заново осмыслить отношение человека к таинствам, в первую очередь, к причастию к телу и крови Христовых. Такое духовное голодание полезно для нашего внутреннего духовного состояния».

«Не стоит впадать в панику, в апокалиптические настроения. Стоит с терпением, с любовью воспринимать все вводимые ограничения, потому что это своего рода проверка нас всех, насколько мы готовы поступиться своим личным, духовным комфортом и ограничить себя ради других людей», – заключил отец Александр.

Как заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, в выступлениях патриарха Кирилла, митрополита Илариона, а также в заявлении рабочей группы, которая была создана Священным синодом и которая разрабатывает мероприятия по противодействию коронавирусу, содержатся важные рекомендации, а то и прямые указания верующим и священнослужителям.

«Во-первых, это возможность и необходимость онлайн-трансляций и онлайн-участия в богослужениях и молитвах для верующих. Церковь не только не отстраняется от необходимости соблюдения санитарного режима, но и наоборот признает необходимость удаленного участия в церемониях и молитвах, – сказал Лункин газете ВЗГЛЯД. – Кроме того, в социальных сетях запущен большой проект «Священнослужители онлайн». Это дополнительная мера, чтобы удержать верующих дома».

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус стал испытанием добродетели верующих.

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