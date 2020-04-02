Россия входит в режим сосредоточения и выдержки

Обращение Владимира Путина к народу, в котором он объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, означает, что Россия переходит в режим сосредоточения и выдержки. Этот месяц – а совокупно, считая уже действующий, режим ограничений продлится почти сорок дней – станет не просто серьезным испытанием, но и проверкой на прочность структур и людей.

Пик эпидемии в стране и мире не пройден. Именно исходя из этого, президент принял решение продлить нерабочий режим до конца апреля. Если сохраняется угроза распространения пандемии и жизни людей, значит нужно соблюдать введенные ограничения и специальный режим.

При этом вводить режим чрезвычайной ситуации Путин не стал: правительство имеет на это право, но будет действовать исходя из складывающейся ситуации. Причем, опираясь на ситуацию в регионах – губернаторы получили дополнительные полномочия и теперь будут решать (естественно, вместе с федеральными органами), какие меры принимать на своих территориях.

Никто не будет принимать однообразные меры ни в отношении страны в целом, ни даже отдельного региона. Ужесточение или наоборот смягчение режима, возможно, будет и в отдельных районах или муниципалитетах в зависимости от того, какой будет ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. Решение будет приниматься, исходя из интересов сохранения рабочих мест и функционирования экономики:

«До конца текущей недели они (главы регионов) должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

То есть страна не встает на паузу. Да, большая часть населения будет сидеть дома, но многие продолжат работу: органы власти и транспорт, медицинские учреждения и продовольственные магазины, энергетика и непрерывно действующие предприятия. Нерабочий месяц не станет выходными и для тех миллионов, что уже работают онлайн: СМИ, банковские услуги, образование, и их количество будет только расти. Вынужденный нерабочий режим не означает потери заработной платы – Путин специально подчеркнул это.

Это касается не только бюджетников – для помощи бизнесу государство предпринимает и будет принимать целый ряд мер, от кредитов до налоговых послаблений. Самые серьезные проблемы возникнут у той части бизнеса и работников, что работали в черную или серую, уходя в тень, чтобы не платить налоги. В итоге они столкнулись с тем, что в критический момент они так и остались для государства невидимыми. Но и в отношении них будут приниматься меры поддержки.

При этом апрель может и не стать в итоге полностью выходным в том случае, если Россия будет проходить пандемию легче, чем ожидается. Путин специально отметил, что если обстановка позволит, то объявленный период вынужденных нерабочих дней будет скорректирован в сторону сокращения.

Понятно, что небывалое испытание вызывает у людей самые разные чувства, в том числе и негативные проявления. Но большинство демонстрирует самые лучшие национальные качества – сплочение, солидарность, взаимопомощь. И выдержку. И уверенность в победе — что мы преодолеем это испытание, которое обрушилось не на одну Россию, а на весь мир.

У нас действительно есть уникальное преимущество, которым мы не гордимся, но о котором стоит вспомнить в этой ситуации. Мы в своей новейшей истории прошли через целую серию тяжелых испытаний, начиная с тяжелейшего удара начала 90-х, распада страны и крушения не просто власти, но всего социально-экономического строя, уклада жизни. Если тогда мы поднялись, то сейчас, имея работающую систему управления и экономику, объединенное вокруг стержневых духовных ценностей (да, тех самых «скреп», которые высмеивали критики) абсолютное большинство народа, мы точно справимся с коронакризисом и его последствиями.

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У многих нынешних поколений есть память о том развале, в котором была наша страна в конце прошлого века. Дезориентированная, еле управляемая, разграбляемая проходимцами и списанная со счетов внешними силами – она и тогда имела светлое будущее, в которое, правда, мало кто из тогдашних самозваных «элит» верил. Но верил народ.

А сейчас мы не распадаемся, не падаем в бездну, нет крушения идеалов, общество не атомизированно. Есть серьезная проблема, с которой под силой справится и народу, и России как государству. Нет паники ни у руководства страны, ни у вертикали власти в целом. Есть понимание необходимости принятия быстрых конкретных мер, позволяющих быстрее и как можно менее болезненно пройти пандемию. И, параллельно, предпринимать меры для смягчения экономических и социальных последствий коронакризиса.

Нет паники и у людей. И не только потому, что есть доверие к Путину и его решениям. Но и потому что в кризисные моменты отпадают все казавшиеся такими существенными ещё вчера разногласия и претензии, и проявляется чувство общности, солидарности, народного единства. Это придает уверенности в нашей способности сообща преодолеть любой кризис, пройти через любое испытание.

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