Россия входит в режим сосредоточения и выдержки

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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

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В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

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Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

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Чтобы занять людей, нужны стройки века

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              Владимир Путин уже второй раз выступает с обращением к народу по поводу коронавируса   2 апреля 2020, 21:35
              Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
              Текст: Петр Акопов

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              Обращение Владимира Путина к народу, в котором он объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, означает, что Россия переходит в режим сосредоточения и выдержки. Этот месяц – а совокупно, считая уже действующий, режим ограничений продлится почти сорок дней – станет не просто серьезным испытанием, но и проверкой на прочность структур и людей.

              Пик эпидемии в стране и мире не пройден. Именно исходя из этого, президент принял решение продлить нерабочий режим до конца апреля. Если сохраняется угроза распространения пандемии и жизни людей, значит нужно соблюдать введенные ограничения и специальный режим.

              При этом вводить режим чрезвычайной ситуации Путин не стал: правительство имеет на это право, но будет действовать исходя из складывающейся ситуации. Причем, опираясь на ситуацию в регионах – губернаторы получили дополнительные полномочия и теперь будут решать (естественно, вместе с федеральными органами), какие меры принимать на своих территориях.

              Никто не будет принимать однообразные меры ни в отношении страны в целом, ни даже отдельного региона. Ужесточение или наоборот смягчение режима, возможно, будет и в отдельных районах или муниципалитетах в зависимости от того, какой будет ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. Решение будет приниматься, исходя из интересов сохранения рабочих мест и функционирования экономики:

              «До конца текущей недели они (главы регионов) должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

              То есть страна не встает на паузу. Да, большая часть населения будет сидеть дома, но многие продолжат работу: органы власти и транспорт, медицинские учреждения и продовольственные магазины, энергетика и непрерывно действующие предприятия. Нерабочий месяц не станет выходными и для тех миллионов, что уже работают онлайн: СМИ, банковские услуги, образование, и их количество будет только расти. Вынужденный нерабочий режим не означает потери заработной платы – Путин специально подчеркнул это.

              Это касается не только бюджетников – для помощи бизнесу государство предпринимает и будет принимать целый ряд мер, от кредитов до налоговых послаблений. Самые серьезные проблемы возникнут у той части бизнеса и работников, что работали в черную или серую, уходя в тень, чтобы не платить налоги. В итоге они столкнулись с тем, что в критический момент они так и остались для государства невидимыми. Но и в отношении них будут приниматься меры поддержки.

              При этом апрель может и не стать в итоге полностью выходным в том случае, если Россия будет проходить пандемию легче, чем ожидается. Путин специально отметил, что если обстановка позволит, то объявленный период вынужденных нерабочих дней будет скорректирован в сторону сокращения.

              Понятно, что небывалое испытание вызывает у людей самые разные чувства, в том числе и негативные проявления. Но большинство демонстрирует самые лучшие национальные качества – сплочение, солидарность, взаимопомощь. И выдержку. И уверенность в победе — что мы преодолеем это испытание, которое обрушилось не на одну Россию, а на весь мир.

              У нас действительно есть уникальное преимущество, которым мы не гордимся, но о котором стоит вспомнить в этой ситуации. Мы в своей новейшей истории прошли через целую серию тяжелых испытаний, начиная с тяжелейшего удара начала 90-х, распада страны и крушения не просто власти, но всего социально-экономического строя, уклада жизни. Если тогда мы поднялись, то сейчас, имея работающую систему управления и экономику, объединенное вокруг стержневых духовных ценностей (да, тех самых «скреп», которые высмеивали критики) абсолютное большинство народа, мы точно справимся с коронакризисом и его последствиями.

              У многих нынешних поколений есть память о том развале, в котором была наша страна в конце прошлого века. Дезориентированная, еле управляемая, разграбляемая проходимцами и списанная со счетов внешними силами – она и тогда имела светлое будущее, в которое, правда, мало кто из тогдашних самозваных «элит» верил. Но верил народ.

              А сейчас мы не распадаемся, не падаем в бездну, нет крушения идеалов, общество не атомизированно. Есть серьезная проблема, с которой под силой справится и народу, и России как государству. Нет паники ни у руководства страны, ни у вертикали власти в целом. Есть понимание необходимости принятия быстрых конкретных мер, позволяющих быстрее и как можно менее болезненно пройти пандемию. И, параллельно, предпринимать меры для смягчения экономических и социальных последствий коронакризиса.

              Нет паники и у людей. И не только потому, что есть доверие к Путину и его решениям. Но и потому что в кризисные моменты отпадают все казавшиеся такими существенными ещё вчера разногласия и претензии, и проявляется чувство общности, солидарности, народного единства. Это придает уверенности в нашей способности сообща преодолеть любой кризис, пройти через любое испытание.

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