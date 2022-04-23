ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией

Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.

«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – заявила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

«Если называть вещи своими именами – они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.

Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.

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