В Туле прошел музыкально-патриотический марафон «Za Россию»

В стране продолжается концертный тур «Za Россию», посвященный поддержке российских военнослужащих.

Как рассказал участник Денис Майданов, позавчера музыкантов встречали в Туле, а вчера в Орле.

«Хочется поблагодарить организаторов принимающих сторон за то, что в залах было много молодежи. Молодежь у нас отличная, очень патриотично настроена, активно подпевала мне многие песни», – рассказал артист в своем Telegram-канале.

По его словам, в зале царило единение, все поддерживали российскую армию, которая сейчас принимает участие в спецоперации на Украине. Как отметил Майданов, общий настрой подкрепляла символика – флаги, майки, баннеры с логотипами «Za Россию».

«За время СВО страна очень сплотилась и происходит, на мой взгляд, одно из главных - соединение поколений, ранее разобщенных. Это очень важно», – почеркнул музыкант.

Ранее сообщалось, что музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» состоялся в Уфе, а затем эстафету передали Новокузнецку и Магнитогорску.