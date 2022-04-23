В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

В Уфе состоялся музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», эстафету которого передали Новокузнецку и Магнитогорску. В рамках события выступили местные исполнители и власти Башкирии.

Музыкальная программа началась с выступления местных исполнителей Карины Низамовой и этно-коллектива Zainetdin, сообщается на новостном портале Уфы Gorobzor.

«Я поддерживаю нашу страну, поддерживаю солдат, которые сейчас там воюют. Я знаю, о чем я говорю, потому что самый мой близкий человек сейчас находится там. Конечно, все мы хотим мира, дай бог, чтобы поскорее он был, и стороны договорились. А песни я буду петь только хорошие, надеюсь, они как-то помогут тем, кто сейчас борется за мир во всем мире», – рассказала Низамова.

Как отметил мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, в Уфе прошел прекрасный концерт, в котором он с удовольствием принял участие. По словам музыканта, во всех его композициях есть такие слова, как республика, страна, родная земля.

«Мне кажется, каждый человек, просыпаясь утром, борется сам с собой. Только его выбор, на какой путь ему вставать. И я каждое утро просыпаюсь, думая, что неважно, что происходит. Если быть на позитиве, думать о хорошем, то будет происходить только хорошее», – сказал музыкант.

Также уфимцев порадовало выступление российской поэтессы, члена союза писателей Москвы Марии Ватутиной. Она прочитала свои проникновенные стихи, которые отозвались у всех зрителей.

Кроме того, на сцене выступил и глава Башкирии Радий Хабиров. «Я хотел сегодня просто сказать вам всем спасибо и поблагодарить за то, что пришли сюда. Тысячи наших парней на Донбассе решают важнейшую задачу, защищают нашу страну. Тысячи парней из Башкирии. Мы их ждем живыми и невредимыми. Сегодня очень важно поддержать нашего президента. Вы не представляете, какое чудовищное давление оказывается на нашу страну и на нашего лидера. Но если мы сегодня будем здесь, стоять плечом к плечу, мы любые задачи и любые препятствия преодолеем», – заявил Хабиров.

Хедлайнерами мероприятия стали две легендарных рок-группы – «Ва-БанкЪ» и ее лидер заслуженный артист России Александр Ф. Скляр, а также «СерьГа» во главе с Сергеем Галаниным. Зрители оценили выступление исполнителей: несмотря на наступившие сумерки и холод, слушатели подпевали музыкантам.

В завершение концерта прошла общероссийская эстафета «Свет наших сердец». Все пришедшие и получившие в начале мероприятия зеркальные сердца, подняли их повыше, чтобы от них отразился луч лазера: это символизировало передачу эстафеты в следующие города. Далее музыкально-патриотический марафон отправился в Новокузнецк и Магнитогорск.





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