Глава Палестины запланировал визит в Москву на парад Победы

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21 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках.
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Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить.
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Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава Палестины запланировал визит в Москву на парад Победы
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Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы главы государства, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Махмуд Аббас с чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России», – передает РИА «Новости» слова посла Палестины.
Напомним, в понедельник в подмосковном Алабино прошла тренировка военного парада с участием 11 тыс. военнослужащих, которым предстоит 9 мая выйти на Красную площадь.
Опубликован список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию
В число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, вошли известные ведущие передачи «Орел и решка» Андрей Бедняков, Николай Серга, певица Светлана Лобода и певец Святослав Вакарчук.
В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), передают «Известия» со ссылкой на список.
Отмечается, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.
Ранее сообщалось, что ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.
Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС.
В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», – передает ТАСС приказ президента.
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом Путин отдал приказ заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода.
«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.
Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали».
Путин, в свою очередь, предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
Также верховный главнокомандующий заявил, что тем, кто сложит оружие, сохранят жизнь и будут достойно обращаться, а раненым окажут помощь. «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами», – подчеркнул он, добавив, что всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались.
Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе примет верное решение и перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда.
До этого стало известно, что боевики «Азова» запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) просили третью сторону эвакуировать личный состав подразделения со стрелковым оружием из Мариуполя.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации.
Напомним, Вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
Между тем в ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города. Практически удалось взять под контроль город, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои.
С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
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Боевики «Азова» захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием
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Заместитель командира украинского националистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар в видеообращении попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя со стрелковым оружием при поддержке третьей стороны.
«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам», – приводит слова Паламара РИА «Новости».
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Джонсон призвал Россию к милосердию в отношении британских пленных
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», – заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью британских пленных российскому телевидению, которое выдвинул депутат от правящей Консервативной партии Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, Джонсон отметил, что поддерживает подобную инициативу. При этом премьер-министр не стал говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне. Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
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С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний.
Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС.
Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.
Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области.
«В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
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«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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Мединский резко ответил Венедиктову про «три пакета договоренностей» с Украиной
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщение бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о работе Москвы и Киева над тремя пакетами договоренностей.
«Слышал звон, да не знает, где он», – написал он в своем Telegram-канале.
Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что три пакета договоренностей России и Украины якобы включают такие пункты, как «перемирие и отвод войск», «нейтральный статус и гарантии безопасности Украины», «территориальные проблемы».
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору.
Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По ее словам, Москва была готова к тому, что представители Киева будут вести себя непоследовательно.
В Кремле также заявили, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, представители Киева не проявляют склонности к интенсификации переговорного процесса.
Между тем российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
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Путин поставил под сомнение Норманскую теорию создания Руси
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Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».
Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС.
«Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее».
По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка».
«Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент.
Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство».
Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого.
Стало известно о выводе всех мирных жителей в районе «Азовстали»
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе введен режим тишины, из двух примыкающих к промзоне предприятия домов вышли все мирные жители, сообщают СМИ.
Из двух домов вышли 28 человек, среди них – семеро детей, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возле коридоров дежурят автобусы для мирных жителей, также дежурят кареты скорой помощи, врачи готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщало о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
Утром в среду комбинат покинули пять украинских военных, они сложили оружие, сообщали в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР «титулованного» НАТОвскими инструкторами «укронациста» Геннадия Щербака.
«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», – передает РИА «Новости» сообщение главы Чечни.
Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь «шанс безвозвратно упущен».
Ранее Кадыров заявил о взятии города Рубежное в ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС
Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем республики и Евросоюза: действующий глава страны заявил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».
«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС.
По мнению действующего президента Франции, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – выразил мнение Макрон.
Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.
Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.
Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – подчеркнула Ле Пен.
Накануне Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном.
В понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» заявила о необходимости сближения Европы и России. Она также объяснила законность воссоединения Крыма с Россией. В минувшую среду Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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Добровинский предложил переименовать название чемпионата России по футболу
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«Когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка, я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя сообщения Тинькофф Банка о том, что они не имеют никакого отношения к высказыванию бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации на Украине.
Предприниматель Олег Тиньков в своих социальных сетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию. После этого группа «Тинькофф» напомнила, что Тиньков является клиентом банка, но не его сотрудником, поэтому организация не имеет никакого отношения к его высказыванию.
«Как бы не открещивался господин Тиньков от банка, а банк от господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать. Тут либо он должен сменить фамилию, либо банк – название. А пока, когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка (поскольку он является титульным спонсором Росийской премьер-лиги), я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова», – говорит Добровинский.
«Поэтому мне непонятна его вчерашняя выходка, которая, в первую очередь, бросает тень на банк. Сейчас эта история очень похожа на поиски виноватых, когда в связи грозящимися судами с недовольными вкладчиками запахло жареным», – заключил Добровинский.
Напомним, официально чемпионат России по футболу называется «Тинькофф Российская премьер-лига (Чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги)».
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