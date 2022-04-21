Пентагон признал ошибку в заявлении о поставке самолетов Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что допустил ошибку: Украина получила не «целые» самолеты, а только запчасти к ним и дополнительное оборудование.

Кирби пояснил, что накануне на брифинге сказал, будто Украина «получила «целые самолеты», передает РБК.

«Я не сказал слово «целый», но это было впечатление, которое произвели мои слова. Я ошибся. Они не получили целых самолетов от другой страны», – сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Украина получила от союзников и Соединенных Штатов «достаточно запасных частей и дополнительного оборудования», чтобы эксплуатировать больше самолетов, чем у них было две-три недели назад.

Вооруженные силы Украины также опровергли получение самолетов от союзников, сообщив, что им передали запчасти и комплектующие для восстановления тех самолетов, которые есть на вооружении у Украины.

Напомним, Кирби заявил, что Украина получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Политик добавил, что сейчас Киев имеет необходимое количество работоспособных боевых самолетов.

Военный эксперт Константин Сивков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран», но российские военные «собьют эти истребители при первом же вылете».