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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибром 122 мм
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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; а также н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Накануне сообщалось, что украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в ДНР, выпустив десять снарядов калибром 122 мм.
Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.
Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР
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Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», – сказал он в эфире телеканала «Россия–1», передает ТАСС.
Пушилин добавил, что на данный момент освобождено около 55–60% территории республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР после новых обстрелов указали на бессмысленность переговоров с Украиной
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«После того, как Украина заявляла о прорыве в ходе переговоров, ВСУ сразу же начали обстрел наших территорий. Как в таком случае продолжать переговорный процесс?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее украинские силовики нанесли удары по жилым домам в Донецке и Горловке.
По словам парламентария, с момента завершения переговоров в Стамбуле по Донецку было выпушено сразу несколько снарядов 120 мм калибра, также наносились удары с помощью РСЗО «Ураган».
«Сейчас ведутся обстрелы по Кировскому и Петровскому районам Донецка», – пояснил депутат. «Очевидно, что на протяжении последних восьми лет в Красногоровке, откуда велись обстрелы, укреплялись и «бетонировались» украинские войска», – добавил Бердичевский.
«По улице Пинтера сегодня был нанесен удар. Снаряд попал точно в крышу жилого дома, именно поэтому такие серьезные разрушения. Есть жертвы: один человек погиб, еще шестеро ранены. 29 жильцов пришлось экстренно эвакуировать. И еще пять снарядов упали недалеко в этом же месте. Аналогичная ситуация в Горловке. Там 16 домов повреждено за минувшую ночь, годовалый ребенок и трое взрослых оказались в больнице. Одна женщина погибла», – подчеркнул спикер.
Бердичевский также акцентировал внимание на самих переговорах России и Украины, назвав их бессмысленными.
«Еще ни разу Киев не выполнил ничего из Минских соглашений, так что и сегодня не стоит надеяться на выполнение каких-либо договоренностей. Я не вижу признаков того, что у руководства Украины поменялось мировоззрение, что они способны хоть о чем-то договориться. Уверен, что все закончится их капитуляцией», – заключил Бердичевский.
В среду украинские войска обстреляли донецкий район Текстильщики. Произошло прямое попадание украинского снаряда в жилой дом. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще шестеро тяжело ранены.
Уточняется, что из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети. «Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города», – говорится в сообщении местных властей. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку. По предварительным данным, только в этом районе за ночь было разрушено 16 домов, двое человек погибли.
Также продолжаются обстрелы территории Луганской народной республики. Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Однако местным силам ПВО удалось ее перехватить. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Обстрелы Донбасса продолжаются на фоне состоявшихся накануне переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
При этом Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом же ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск, сообщили в Минобороны.
«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника», – передает ТАСС сообщение ведомство.
Также отмечается, что результат уничтожения укрепрайона ВСУ фиксировался средствами объективного контроля.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Все ключевые вопросы между Россией и Украиной решаются сейчас на поле боя
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«Российско-украинские контакты в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат дает возможность перейти к дальнейшим шагам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя ход переговорного процесса между Москвой и Киевом.
«Все ключевые вопросы все-таки решаются сейчас на поле боя, а не за столом переговоров. А дальше возникает вопрос – как закончится спецоперация, где будет найдена точка равновесия», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
При этом эксперт отметил, что, российско-украинские переговоры в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат «дает возможность перейти к дальнейшим шагам». Минченко подчеркнул – хотя в адрес главы нашей делегации Владимира Мединского и звучала критика «за его выступление после стамбульского раунда переговоров, но он сказал одну важную вещь – о технологии переговорного процесса».
«Сначала готовится договор, затем его парафируют – то есть предварительно подписывают министры иностранных дел, потом происходит встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины. То есть, как минимум, есть какой-то понятный протокол взаимодействия, потому что до этого украинская сторона требовала встречи Путина и Зеленского без всяких предварительных условий», – подчеркнул собеседник.
В то же время Минченко считает, что общественно-политический климат в России и на Украине таков, что «какой-то компромисс будет восприниматься проблематично» – что осложняет ход переговоров. «Должно все-таки что-то произойти, чтобы общественное мнение на Украине и в России признало те договоренности, которые могут быть приняты», – подытожил Минченко.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса», – также отметил министр.
Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг этот тезис словами президента Владимира Зеленского, который заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».
По мнению политолога Марата Баширова, переговоры должны продолжаться хотя бы по той причине, что на них обсуждаются гуманитарные вопросы и обмен пленных. Кроме того, это демонстрация готовности России искать компромиссы.
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СК России предъявил обвинения в геноциде экс-министру обороны и главе генштаба Украины
Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных. «Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в Донецкой и Луганской народных республиках.
Как добавили в СК, на данный момент уже возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тыс. человек, потерпевших – свыше 42 тыс. человек.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также указал на необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.
«Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России организовать взаимодействие с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией», – рассказали в ведомстве.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.
До этого в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
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Появились данные о людях под завалами жилого дома в Донецке после обстрела ВСУ
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Журналисты рассказали о людях, которые остались под завалами после утреннего инцидента с попаданием украинского снаряда в жилой дом в Донецке.
«Разрушены два верхних этажа – восьмой и девятый. Квартиры полностью разрушены. Под завалами находятся люди, их постепенно достают. Удалось узнать, что в одной из этих квартир была семья из четырех человек – мама, папа и две дочки. Одну девочку достали, она в безопасности, находится в машине скорой помощи. Папу достали в очень тяжелом состоянии, его увезли в больницу на скорой. Что с мамой и другой девочкой – неизвестно, они по-прежнему находятся под завалом», – передает «Известия» слова корреспондента.
На улице рядом с домом много людей, все они пытаются дозвониться до близких. Подходить к месту происшествия близко небезопасно, к тому же в жилом доме работают пожарные и спасатели. Точной информации о погибших и раненых нет.
Сегодня утром украинский снаряд попал в жилую многоэтажку в Донецке. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще четверо пострадали, из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети.
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Эксперт объяснил задачи России на переговорах с Украиной
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«Несмотря на разногласия, Россия преследует сразу несколько целей в этих переговорах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Киев опроверг заявления России о промежуточных итогах переговоров в Стамбуле.
«Есть целый ряд причин, по которым переговоры должны продолжаться», – пояснил политолог, экс-председатель Совета министров Луганской народной республики Марат Баширов. «Первая – гуманитарные вопросы и необходимость организации эвакуационных коридоров. Для этого нужно продолжать переговоры в рабочих группах», – пояснил Баширов.
«Второе – обмен пленными. Третье – это демонстрация того, что Россия готова искать некие компромиссы», – добавил эксперт. При этом он уверен, что «дальше есть только тупик, преодолеть который можно будет только после того, как будут разгромлены группировки ВСУ в Харькове и в Донбассе». «После этого, очевидно, станет окончательно понятно, что Украина потерпела поражение», – добавил Баширов.
«Отдельного внимания заслуживает намеченный на пятницу очередной раунд переговоров. Если нам действительно дали некий текст договора, который должны подписать Лавров и Кулеба, то сейчас мы должны услышать какие-то пояснения о сути документа со стороны Кремля», – говорит политтехнолог.
Еще один аспект, по которому Кремль в скором времени должен дать комментарий, касается заявлений российской делегации после раунда переговоров в Стамбуле.
«Дело в том, что была слишком острая реакция на комментарии Мединского по итогам переговоров. Ну и нельзя считать удачными заявления Мединского на фоне ужасающих видео казней и пыток наших военнослужащих. Кадры уже точно всколыхнули все общество и это требует реакции», – пояснил собеседник.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил
, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС
.
Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг это заявление. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».
Газета ВЗГЛЯД также писала, что Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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Глава ДНР: Жителям Славянска и Краматорска лучше выехать из городов
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«Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока в населенных пунктах не выставлены заградотряды нацистов», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин.
«Ежедневно получаем информацию о новых преступлениях против гражданского населения. Когда расстреливаются мирные граждане, которые пытаются эвакуироваться. Когда закрываются подвалы прячущимся от обстрелов людям и им не дают выйти даже за водой. Когда боевики нацбатальонов заходят в дома и убивают жителей только для того, чтобы воспользоваться их одеждой», – заявил он.
«Мы не хотим, чтобы этот список пополнялся историями из Краматорска, Славянска, где националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры», – добавил Пушилин. Он призвал жителей этих населенных пунктов выехать.
«Вероятность котлов для группировки противника на северо-восточном направлении велика. Конечно, мы учитываем тот факт, что ВФУ продолжат использовать мирное население в качестве живого щита», – заключил глава ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о расстреле в Харькове боевиками нацбатов мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове и Запорожье.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку снарядами калибром 122 мм
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Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство, в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск – четыре снаряда по Еленовке. Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка, передает РИА «Новости».
Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Басурин назвал нахождение ДНР в составе Украины невозможным
Нахождение Донецкой народной республики в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Вопрос нахождения ДНР в составе Украины «не актуален». «После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики уже невозможно», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Более того, накануне республика Южная Осетия сообщила о намерении предпринять юридические шаги о вхождении в состав России в скором времени. Президент страны Анатолий Бибилов заявил, что сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент.
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Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР
Вооруженные силы Донецкой народной республики смогли освободить больше половины собственной территории, заявил руководитель республики Денис Пушилин.
«Порядка 55-60%», – заявил Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
По его словам, операция по освобождению республики начала ускоряться, но о сроках завершения пока говорить невозможно.
Пушилин добавил, что в Мариуполе продолжается зачистка, и только «разрозненные группы нацбатов» могут передвигаться по отдельным районам города.
«Основная концентрация (нацбатов) – это по-прежнему «Азовсталь», ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки», – уточнил глава ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российская авиация и ракетные войска в течение дня уничтожили 64 военных объекта Украины.
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Минобороны: «Искандером» уничтожены два ракетно-артиллерийских склада в Донецкой области
Российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе», – рассказал он.
По информации генерала, воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки десять украинских беспилотников. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск», – отметил он.
Кроме того, ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, добавил Конашенков.
«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска», – сказал генерал.
Были также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники, заявил Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.
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